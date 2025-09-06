Delgado refrenda compromiso con la educación: más de 5.6 millones de beneficiarios de la Beca Universal Rita Cetina

La educación es la vía más poderosa para transformar nuestro país: Delgado

En el contexto de una asamblea consagrada a las Becas para el Bienestar en la alcaldía Álvaro Obregón, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, hizo hincapié en el compromiso de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum con la educación pública, gratuita y de calidad, con el cual se busca proporcionar un acompañamiento de cerca a las y los estudiantes de México a lo largo de su etapa formativa.

Durante el evento llevado a cabo en el Teatro de la Juventud, el titular de la SEP comentó que “hoy esa convicción de vida se traduce en política pública: la presidenta impulsa el programa de becas más grande en la historia de México, que acompaña a niñas, niños, adolescentes y jóvenes desde la educación básica hasta la universidad”.

En el transcurso de la asamblea, a la cual acudió también el coordinador nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), Julio León Trujillo, Delgado compartió que la Beca Universal Rita Cetina llega en la actualidad a más de 5.6 millones de alumnos de secundaria en todo el país, la cual se piensa extender a primaria y después a preescolar, a fin de asegurarse que ningún niño o niña quede al margen de la formación educativa.

En esa misma vena, mencionó que todas y todos los jóvenes de preparatoria disponen de los recursos provistos por la Beca Universal Benito Juárez, mientras que en los universitarios gozan del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

El secretario instó al auditorio a recordar que las becas comportan un símbolo de respaldo y esperanza para las y los adolescentes, puesto que éstas llegan a los jóvenes en un periodo que trae consigo una serie de cambios y retos personales muy importante. “Una beca es un abrazo que envía el Gobierno de México a cada estudiante, para decirle: no estás solo, sigue adelante, tu futuro es nuestro futuro”, apuntó.

Asimismo, Mario Delgado subrayó la relevancia que posee el modelo pedagógico que se propone con la Nueva Escuela Mexicana, cuya misión es formar ciudadanas y ciudadanos que posean pensamiento crítico, valores de respeto, fraternidad, igualdad, defensa del medio ambiente y profundo amor por la cultura e historia de México.

Por último, exhortó a padres de familia y profesores a unir fuerzas con el gobierno mexicano en pro de la educación. “El futuro de nuestros hijos e hijas se construye en comunidad. Si estudian y trabajan con dedicación, podrán hacer realidad sus sueños. La educación es la vía más poderosa para transformar nuestro país”, expresó.

El registro para tener acceso a la Beca Universal Rita Cetina, dirigida a estudiantes de secundaria en este ciclo 2025, se llevará a cabo del 15 al 30 de septiembre a través de la plataforma digital correspondiente.

La persona que llene el registro tendrá que ser la misma que acuda a recoger la tarjeta. Las becas ascienden a 1900 pesos bimestrales por estudiante, con un apoyo extra que se otorga de 700 pesos por cada hijo registrado de manera adicional.