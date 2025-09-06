Sedena celebra 4 años de Estado Mayor Conjunto; “institución a toda prueba”, reitera general

CDMX — A cuatro años de la creación del Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Arturo Coronel Flores, general de División de Estado Mayor y jefe de esta unidad castrense, resaltó el “perfil axiológico” que garantiza la permanencia de uno de los bastiones de la identidad militar de México. “La institucionalidad a toda prueba”, aseguró.

En las instalaciones del Campo Deportivo Militar “Marte”, ubicadas en la Ciudad de México, se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa por el Día del Estado Mayor, donde Coronel Flores enfatizó que, con el impulso del general Ricardo Trevilla Trejo, entonces jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, adquirió su reciente fisonomía como Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional.

El jefe del Estado Mayor Conjunto destacó los 202 años de haber sido creado el primer Estado Mayor en México, además de los 82 años de que éste se restructuró con la creación de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“El Estado Mayor es el órgano técnico operativo que auxilia al Alto Mando de las Fuerzas Armadas en la planeación y coordinación de los asuntos relacionados con la Defensa Nacional, Seguridad Pública, la organización, adiestramiento, operación y desarrollo del Ejército, así como Fuerza Aérea y Guardia Nacional. También participa en las actividades de auxilio a la población civil en casos de desastres, en la vigilancia del espacio aéreo y en las tareas asignadas a esta institución en materia de desarrollo nacional”, explicó.

Coronel Flores resaltó que el Estado Mayor Conjunto cuenta con un perfil axiológico que garantiza la permanencia de uno de los bastiones de la identidad militar de México, la institucionalidad a toda prueba.

A la conmemoración asistieron también agregados militares, de Defensa y Policiales acreditados en México, así como integrantes de los Estados Mayores del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, de las Regiones Militares y Aéreas y Coordinaciones Territoriales e invitados especiales.

En el marco de esta ceremonia, para recompensar el esfuerzo y compromiso que realizan los integrantes de Ejército, Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional, se entregó la Distinción de Desempeño a 44 integrantes de los Estados Mayores de todos los niveles de mando en el Ejército, Fuerza Aérea y en la Jefatura General de Coordinación Policial de la Guardia Nacional.