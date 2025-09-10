Senado se solidariza con las víctimas de la explosión en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa.

Autoridades inspeccionan algunos de los autos o camiones dañados por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa

La mesa directiva del Senado expresó su solidaridad con las víctimas de la explosión de una pipa cargada de Gas LP en el puente La Concordia en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa, ocurrida la tarde de este miércoles con un saldo preliminar de 57 personas lesionadas de las cuales 19 se encuentran graves con quemaduras de segundo y tercer grado.

“La Cámara de Senadores lamenta el accidente generado por la explosión de una pipa de gas sobre el puente de La Concordia en Iztapalapa, reconocemos la atención inmediata y coordinada que se ha dado por parte de las autoridades para apoyar a las personas lesionadas y afectadas”, estableció la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

El siniestro también dejó daños materiales en 18 vehículos y una motoneta.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo hizo votos por la pronta recuperación de las personas lesionadas.

“ Expresamos nuestra esperanza por la pronta recuperación de quienes resultaron lesionados y que las víctimas no tengan daños fatales, ni permanentes”, aseveró

La tarde de este miércoles, alrededor de las 14:20 horas, una pipa de gas LP con capacidad para 49 mil 500 litros volcó bajo el Puente de la Concordia, en la alcaldía de Iztapalapa, lo que provocó una fuerte explosión y un incendio que desató el pánico entre automovilistas y vecinos de la zona.

Cuerpos de bomberos, Protección Civil y paramédicos trabajaron durante horas para sofocar el fuego y asegurar el área. El combustible restante fue contenido para evitar una segunda explosión.

La explosión obligó al cierre de la Autopista México–Puebla (entre Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia), así como de tramos de Calzada Zaragoza y Ermita Iztapalapa.

Las llamas alcanzaron más de 30 metros de altura, visibles Además, se suspendió de manera temporal el servicio en el Trolebús, Cablebús y la Línea A del Metro en la estación Santa Marta, que ya fue reabierta al público.