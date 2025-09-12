Con este apoyo el gobierno de la Presidenta Sheinbaum avanza hacia la cobertura total en Educación Básica, ningún niño ni joven quedará fuera, dice Mario Delgado — Los estudiantes de nuevo ingreso a secundarias públicas podrán inscribirse en línea a la Beca Universal Rita Cetina, del 15 al 30 de septiembre, informó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Explicó que el registro estará disponible en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx, está previsto cubrir en 2026 a 17.2 millones de becarios de Educación Básica.

Durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que el programa de Becas para el Bienestar beneficiará 21.6 millones de estudiantes, con un presupuesto de 185 mil millones de pesos.

Añadió que la Presidenta de México instruyó a la SEP incorporar a la Beca Universal Rita Cetina, al 100 por ciento de los estudiantes de primaria.

En enero de 2026 serán integrados los estudiantes de 6°, 5° y 4° grado; en septiembre quienes cursen 3°, 2° y 1°, para afianzar la universalidad de la beca para Educación Básica.

Indicó que la Beca Universal Benito Juárez para la Educación Media Superior beneficiará a 4.1 millones de alumnos; y la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para Educación Superior, beneficiará 409 mil 419 alumnos.

Beca Universal Rita Cetina abre inscripciones en línea a estudiantes de secundaria pública