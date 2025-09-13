Nacional

¿Quién es Juana Ivette Ledezma, la novia oficial del Choko? Este es su perfil, vínculo con la Fiscalía del Edomex y su papel en la investigación contra La Chokiza en Ecatepec

Quién es Juana Ivette Ledezma, la novia “oficial” del Choko, detenido en Edomex por delincuencia organizada

Por Fernando Huacuz
Imagen de Juana Ivette Ledezma y El Choko
Juana Ivette Ledezma, la novia de El Choko Especial

En los últimos días un nombre apareció repetidamente en en las redes: Juana Ivette Ledezma. Señalada por autoridades y reporteros como la “pareja oficial” de Alejandro Gilmare Mendoza, alias El Choko —presunto líder de la organización conocida como La Chokiza—, Ledezma pasó de figura privada a pieza central en las investigaciones sobre el entramado que operaba en Ecatepec y otros municipios del Estado de México.

Perfil público y vínculo con la Fiscalía del Edomex

Según reportes del gabinete de seguridad y notas periodísticas, Juana Ivette —identificada en comunicados y reportes como Juana Ivette “N” / Juana Ivette Ledezma Martínez— era empleada de la Fiscalía del Estado de México (FGJEM), desempeño que varias fuentes describen como funcionaria administrativa/secretaria o Ministerio Público adscrita a Tultitlán.

Esa condición laboral es central para explicar por qué su detención —realizada en cateos vinculados a la desarticulación de La Chokiza— generó alarma y titulares: por un lado, plantea preguntas sobre posibles filtraciones o usos de facultades para proteger procesos; por otro, conecta a la organización con presuntos elementos institucionales.

La detención

De acuerdo con informes de seguridad oficiales señalan que durante operativos simultáneos en municipios del Estado de México se detuvo a la que identifican como la pareja de El Choko y se aseguraron armas, documentos y otros indicios relacionados con la organización.

Alejandro “N” fue trasladado al penal de máxima seguridad (Altiplano) y las acciones de cateo contra inmuebles y personas vinculadas. En varios tuits y comunicados se difundieron imágenes y nombres presuntos de detenidos, incluida Juana Ivette.

Ledezma habría utilizado su posición en la Fiscalía para “ayudar” en procesos o blindar a integrantes de La Chokiza —por ejemplo, retrasando o entorpeciendo diligencias en su contra—, además de facilitar información o documentación.

Hasta este momento, esa versión aparece en comunicados de fuentes de seguridad; no obstante, la Fiscalía estatal y las autoridades federales deberán aportar formalmente las carpetas de investigación y las pruebas que sustenten esas imputaciones en sede judicial.

Quién es “El Choko” y qué es La Chokiza

Alejandro Gilmare Mendoza, conocido como El Choko, es señalado como el cabecilla de La Chokiza, una agrupación que se presentaba en redes y en colonias como un grupo de “defensa” o “apoyo” comunitario, pero está ahora acusado de extorsión, homicidios y despojo de inmuebles.

La captura de El Choko (10 de septiembre de 2025) y la ola de cateos subsecuente han motivado que se divulgara públicamente la presunta relación sentimental y operativa entre él y Juana Ivette.

La historia, por ahora, es la de una detención que abre interrogantes sobre el lazo entre grupos criminales y redes dentro de instituciones públicas: una línea que las autoridades deberán trazar y explicar en los próximos días.

Tendencias