Aumentará deuda en 2.8 billones durante primeros años de gobierno de Sheinbaum: CEESP

La Secretaria de Hacienda entregó el Paquete Económico 2026 el pasado 8 de septiembre donde basa el crecimiento de la economía en cobro de impuestos.

En medio de un entorno de mayores presiones para la consolidación fiscal, la deuda en los primeros dos años de gobierno de Claudia Sheinbaum aumentará en 2.8 billones de pesos, advirtió el sector privado del país.

“Tan solo en los primeros dos años del presente gobierno la deuda total crece en 2.8 billones de pesos, los que se compara con la ya elevada cifra que se reportó en el mismo lapso del sexenio pasado de 1.5 billones”, advirtió un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP)

El órgano aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) detalló que la Secretaría de Hacienda pone a consideración en la Ley de Ingresos 2026 un endeudamiento de 1.5 billones de pesos para el año, una cifra que equivale a 4.1 por ciento puntos del producto interno bruto .

De esta manera, la deuda pública en su expresión más completa (Saldo histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público) se ubica en 52.3 por ciento del producto interno bruto, un porcentaje similar al estimado para el presente año y un punto porcentual por arriba del observado en 2024, último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Con ello, la deuda pública de México supera por primera vez el techo de los 20 billones de pesos.

En su análisis semanal, el CEESP considera que a pesar de que a primera vista el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos muestran un escenario con el objetivo de reducir el déficit, “es claro que los esfuerzos son insuficientes”.

Incluso advierte que apoyar el aumento de los ingresos principalmente con medidas recaudatorias o impuestos, en lugar de un mayor ritmo de crecimiento y mantener el incremento del gasto como consecuencia de mayores programas sociales, “podría no ser un escenario estable para el mediano y largo plazos”.

Explica que las autoridades consideran que la economía mexicana seguirá mostrando resiliencia gracias a la fortaleza del consumo de los hogares, la inversión nacional y la posición estratégica del país en las cadenas globales de valor.

No obstante, estos elementos muestran un debilitamiento que podría extenderse el próximo año, lo que parece estar en línea con el bajo ritmo de crecimiento que se prevé a pesar de su modesta corrección al alza por parte de las autoridades.

La Secretaría de Hacienda presentó el pasado 8 de septiembre , los Criterios Generales de Política Económica 2026, donde el gobierno mantiene un pronóstico de crecimiento que contrasta con las señales de un debilitamiento de la actividad económica, alerta el CEESP.

El marco macroeconómico para 2026 prevé que la economía crecerá en un rango de entre 1.8 por ciento a 2.8 por ciento, para un avance puntual de 2.3 por ciento, “lo que difiere de las estimaciones de los especialistas que anticipan que la economía crecerá sólo 1.3 por ciento”.

En cuanto a las cifras de finanzas públicas se puede decir que aún hay preocupación por su sostenibilidad, indicó.

“Se esperaba un mayor esfuerzo de las autoridades para lograr reducir en mayor medida el déficit del sector público”, destacó.

En este sentido aseveró que sobresale el hecho de que aún no se alcanza el objetivo inicial para 2025 de reducir el déficit a 3.9 por ciento del PIB, después de que en 2024 fue de 5.7 por ciento, detalló.

Alertó que se observa un avance en este sentido, la estimación del déficit se mantiene por arriba del 4 por ciento, tanto para el presente año como para el siguiente.

Para 2025 –agrega---se espera que represente el 4.3 por ciento del producto interno bruto y para el 2026 el 4.1 por ciento.