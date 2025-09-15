¡Viva la calidad de vida en Coahuila! ¡Viva México!

La noche del Grito volvió a reunir a miles de familias coahuilenses en la Plaza de Armas de Saltillo. Desde el balcón de Palacio de Gobierno, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó la ceremonia con la que se conmemoró el 215 aniversario del inicio de nuestra Independencia.

A su lado, Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, así como representantes de los poderes Legislativo y Judicial, además de mandos militares y de seguridad. Juntos acompañaron al mandatario en un momento que más allá del protocolo se vive como una auténtica fiesta mexicana.

Entre vivas a los héroes de la patria, el gobernador también rindió homenaje a las familias coahuilenses que con su trabajo diario han hecho posible un estado fuerte, seguro y con oportunidades para todos.

“¡Mexicanos! ¡Coahuilenses! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Vivan las familias de Coahuila! ¡Viva la calidad de vida de nuestro estado! ¡Viva México!”, exclamó con voz firme antes de tañer la réplica de la Campana de Dolores y ondear la bandera nacional frente a la multitud.

Tras entonar juntos el Himno Nacional, el lábaro patrio fue entregado a la escolta del 69 Batallón de Infantería. Después, los colores de la pirotecnia iluminaron el cielo de la capital coahuilense, visibles desde distintos puntos de la ciudad.

Este año, como ya es tradición, 50 ciudadanos de distintas regiones del estado fueron invitados a vivir el Grito desde dentro de Palacio de Gobierno, compartiendo de cerca la emoción de una de las fechas más significativas de nuestro país.

La ceremonia recordó la madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando en Dolores, Guanajuato, comenzó el movimiento que años más tarde culminaría con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821.

Entre los asistentes estuvieron Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso Local; Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia; el General Brigadier EM Francisco Acuña Díaz; el Coronel de Artillería EM Óscar Antonio González Domínguez; y el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González.