Desfile Militar del 16 de septiembre en vivo: Claudia Sheinbaum preside por primera vez

Desfile Militar del 16 de septiembre en vivo Claudia Sheinbaum pardo presidirá el desfile cívico-militar conmemorativo del Día de la Independencia por primera vez como comandanta suprema de las fuerzas armadas del país. (Presidencia)

Este martes 16 de septiembre se llevará a cabo el tradicional Desfile Militar en la Ciudad de México, uno de los eventos más emblemáticos de las Fiestas Patrias.

Desfile Militar del 16 de septiembre en México

La ceremonia tendrá lugar en la plancha del Zócalo capitalino, donde la presidenta de la República encabezará los honores a la Bandera y pasará revista a las tropas antes de dar inicio al recorrido por Paseo de la Reforma. El acto conmemora el aniversario del inicio de la Independencia de México y se ha consolidado como una de las expresiones de identidad y orgullo nacional más importantes.

En esta edición participarán elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y diversas instituciones civiles, que presentarán agrupamientos aéreos, motorizados y a pie. Además de los tradicionales contingentes de las Fuerzas Armadas, se espera la exhibición de equipo militar, vehículos artillados, aeronaves y helicópteros que sobrevolarán la capital, en una muestra de disciplina, organización y capacidad operativa.

El Desfile Militar reunirá a miles de asistentes a lo largo de Paseo de la Reforma, mientras que millones de personas lo seguirán por televisión y plataformas digitales. Como cada año, también se contempla la participación de agrupamientos históricos y culturales que buscan resaltar el legado de los héroes nacionales. El operativo de seguridad y movilidad en la zona centro se reforzará desde temprana hora para garantizar el desarrollo ordenado del evento.