México vuelve a producir aeronaves; desfila ‘Halcón’ 2.1

CDMX — Tras décadas de que México dejó de producir aeronaves, la iniciativa gubernamental Hecho en México aprovechó la celebración del desfile militar por el 215 aniversario del inicio de la Independencia para presumir al ‘Halcón’ 2.1, aparato deportivo ligero de la empresa Horizontec para ser empleado en vuelos de vigilancia.

A instancias de la Secretaría de Economía, que impulsa el consumo de los productos mexicanos, la aeronave fue parte del espectáculo militar en el Zócalo capitalino.

Luego de 11 años de que se gestó este proyecto, Horizontec presentó su primera aeronave ligera deportiva, 100% mexicana que ya cuenta con el certificado Hecho en México, que avala su uso para escuelas de vuelo, vigilancia aérea y vuelos recreativos.

“Como resultado de un proyecto que inició hace 11 años, la aeronave es biplaza, se fabrica con materiales compuestos y se impulsa con un motor Rotax 915is de 141 caballos de fuerza. Obtuvo el certificado 001 para un avión diseñado y fabricado en México”, de acuerdo con la firma.