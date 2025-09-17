Este es el lujoso depa que Sandra Cuevas abandonará en medio de escándalo por el “Choko”

Departamento que posee frente a la plaza y al lado del Museo de Geología de la UNAM.

La polémica rodea nuevamente a la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, quien habría decidido dejar el lujoso departamento donde habita frente al Kiosko Morisco, en la colonia Santa María la Ribera, luego de que la atención mediática y vecinal se centrara en los escándalos políticos y personales que la persiguen.

El inmueble, valuado en unos 5 millones de pesos, cuenta con 74 metros cuadrados, dos recámaras con baños completos, sala, comedor, cocina equipada, área de lavado integrada, estacionamiento, elevador, roof garden común y tres terrazas compartidas con vista directa a la emblemática plaza. Su adquisición levantó sospechas entre los vecinos, quienes cuestionan el origen de los recursos con los que fue comprado.

El tema explotó cuando en su tiempo de alcaldesa prohibió los bailes sonideros en la plaza, funcionarios de la alcaldía y presuntos grupos de choque retiraron con violencia a los adultos mayores y sonideros que, desde hace 12 años, organizaban estas reuniones comunitarias. El operativo, conocido como parte de la “Chokiza”, fue duramente criticado por su carácter autoritario y represivo.

Estos temas de retoman este 2025 cunado la vida privada de la funcionaria se vio sacudida por la detención de su pareja sentimental, Alberto “N”, alias “El Choko”, acusado de extorsión y cobro de piso en la capital. El arresto no solo golpeó su imagen pública, sino que avivó la percepción de que la alcaldesa vive rodeada de polémicas y relaciones peligrosas.

La suma de estos factores, la prohibición de bailes, la violencia ejercida contra los vecinos, la “Chokiza” y la detención de “El Choko”, ha generado tal presión que, de acuerdo con fuentes cercanas, Cuevas estaría considerando abandonar el departamento frente al kiosko y mudarse de la zona, con el fin de alejarse del creciente escrutinio vecinal y mediático.