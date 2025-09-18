Exige oposición investigación sin encubrimiento para Hernán Bermúdez; “Adán Augusto, narco senador enamorado”: Alito

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, arremete contra el morenista Adán Augusto López

Tras la llegada de Hernán Bermúdez Requena a México, presunto líder del cartel la barredora en Tabasco, senadores de oposición exigieron que se haga una verdadera investigación, que no haya encubrimiento de sus redes de protección con políticos de Morena y se aplique todo el peso de la ley.

De entrada, el presidente nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó una dura crítica contra el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Adán Augusto López Hernández, a quien calificó de “narcosenador” y lo responsabilizó de proteger a grupos criminales durante su paso por la Secretaría de Gobernación y como gobernador de Tabasco.

En conferencia de prensa con su bancada, Moreno aseguró que el coordinador de Morena está “enamorado dentro del Senado”, lo que generó burlas entre los presentes, aunque después siguió con su crítica política.

“Aquí en el Senado, ustedes lo saben, está enamorado… de proteger a los criminales, eso lo ha hecho siempre y todos los que están aquí saben que su doctrina es la hipocresía y su trabajo comprometido es defender al crimen”, dijo.

El priista acusó que en Tabasco, López Hernández tuvo como secretario de Seguridad Pública a un personaje presuntamente vinculado al crimen organizado y que, ya en el ámbito federal, permitió operaciones ilegales en puertos y aduanas.

“Es responsable de asesinatos, muertes en Tabasco y de los negocios criminales que se protegieron a nivel nacional”, lanzó.

Alito no perdió la oportunidad y ante la presunta rebelión en Moreno también cuestionó la conducción de su bancada y acusó al exsecretario de Gobernación de actuar de manera unilateral y autoritaria:

“No respeta a su presidenta, demuestra una cara dictatorial, no consulta, no pregunta, no tiene respaldo ni de sus propios senadores”.

Por su parte, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya exigió una investigación sin encubrimientos para deslindar responsabilidades.

“Nosotros exigimos es que en ese caso y en el de Bermúdez, haya investigaciones a fondo y que no haya encubrimiento, cero tolerancias a la corrupción esa es nuestra exigencia”, expresó

En tanto el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda dijo que el fiscal Gertz Manero esta obligado a dar resultados y confió que haga una investigación imparcial.

“El fiscal tiene la obligación de dar resultados en esa investigación, nosotros estaremos pendientes de sus resultados, vamos a darle puntual seguimiento a lo que se vaya informando, es algo que ha conmocionado a la opinión pública, no solo nacional, sino internacional, de tal suerte que no es un escándalo como otros que se pueda esconder o le puedan dar la vuelta, debe haber un deslinde de responsabilidades especifico, puntual y eso es lo que le exigimos al fiscal pero también a todo el sistema de justicia”, estableció