¿Quién era Nicole Stark?: residente que murió durante guardia clínica en el IMSS Guadalajara

Nicole Stark Carrillo, médica residente de anestesiología de 27 años (Imagen de X)

La comunidad médica de Jalisco atraviesa un momento de luto e indignación tras la muerte de Nicole Stark Carrillo, médica residente de anestesiología de 27 años, quien perdió la vida la madrugada del 16 de septiembre dentro de la Clínica 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalajara.

De acuerdo con las autoridades y versiones de familiares, Nicole inició su turno el 15 de septiembre a las 7:00 de la mañana. Durante la guardia se desmayó en el quirófano mientras atendía a un paciente, aunque logró recuperarse y acudió a urgencias para ser evaluada.

Pese a la recomendación de sus colegas de descansar, regresó a sus labores. Horas después, fue encontrada inconsciente en la zona de dormitorios y, aunque recibió atención médica inmediata, ya no presentaba signos vitales.

Quién era Nicole Stark

Nicole Stark era una médica residente dedicada a la especialidad de anestesiología. Egresada del Instituto Miguel Ángel de Occidente, la institución expresó en una esquela su pesar por la pérdida de “una querida egresada e Hija del Verbo Encarnado”.

Días antes de su muerte, Nicole había compartido en redes sociales una fotografía con la frase “Necesitaba vitamina mar”, que amigos y familiares han convertido en un espacio de despedida y condolencias.

Investigación en curso

La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación de oficio, pues en el cuerpo de la joven no se encontraron huellas de violencia ni existe, por ahora, una denuncia formal por parte de la familia. Las autoridades ministeriales están a la espera de estudios histopatológicos que determinen las causas exactas del fallecimiento.

El director de la clínica, Wilberto Gutiérrez Astorga, confirmó el deceso a través de un video en redes sociales, en el que expresó: “A pesar de los esfuerzos de nuestro personal de salud, la paciente falleció”. El IMSS Jalisco aseguró que se brinda acompañamiento permanente a los familiares y reiteró su compromiso de colaborar con las investigaciones.

Casos similares

La muerte de Nicole se suma a otros casos recientes que han encendido las alarmas en el sector salud. El pasado 1 de julio, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue hallado sin vida un anestesiólogo del IMSS sin huellas de violencia, mientras que el 1 de junio, en Nuevo León, un médico residente de 27 años en la UMAE 25 se quitó la vida, presuntamente debido a acoso y sobrecarga laboral.

Estos hechos han generado un debate urgente sobre la seguridad, salud mental y condiciones de trabajo de los médicos en formación.