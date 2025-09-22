El extraño vuelo de Aeroméxico a Madrid: así dio vueltas sobre el mar… luego volvió al AICM

Vuelo AMX21 de Aeroméxico La aeronave estuvo dando vueltas sobre el Golfo de México al rededor de 37 minutos antes de recesar al AICM.

Algo extraño ocurrió este lunes en el espacio aéreo mexicano: a las 7:37 horas de la mañana, de acuerdo con la aplicación Flightradar24, un avión despegó desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) rumbo a Madrid… para luego regresar al suelo chilango tras más de una hora en el aire.

¿Qué pasó en el vuelo de Aeroméxico a Madrid, que tuvo que volver al AICM?

El vuelo AMX21 de Aeroméxico, con destino a la capital española, iba entrando al Golfo de México, alrededor de las 8:00 horas, poco más de veinte minutos de haber despegado, cuando tuvo que desviar su ruta rumbo a Poza Rica.

En aquella localidad veracruzana, la aeronave dio vueltas sobre mar y tierra aproximadamente de las 8:08 a las 8:45 horas, es decir, cerca de 37 minutos, para luego volver a aterrizar en el AICM, alrededor de las 9:05 horas, por lo tanto, tuvo una hora y medio de vuelo, sin que se sepan las razones por las que tuvo que regresar a la capital mexicana.

La aeronave despegó durante la mañana con dirección a España, pero a los pocos minutos de vuelo interrumpió su trayecto y volvió a la terminal aérea capitalina. Hasta el momento, la aerolínea no ha informado la causa de la maniobra ni ha emitido un comunicado oficial para explicar lo sucedido.

Pese a la incertidumbre y el regreso inesperado, se reportó que la aeronave aterrizó sin contratiempos y que los pasajeros permanecieron en resguardo en el aeropuerto de la Ciudad de México, en espera de indicaciones.

El vuelo entre Ciudad de México y Madrid es considerado uno de los más importantes en la red internacional de Aeroméxico, ya que conecta directamente con Europa. La cancelación temporal o retraso de esta ruta suele afectar a cientos de pasajeros y a la logística de la propia compañía.

Hasta ahora no se han reportado emergencias visibles en el aeropuerto ni se activaron protocolos de seguridad mayores. Sin embargo, la falta de información oficial mantiene abiertas las versiones sobre un posible problema técnico.

En casos anteriores, vuelos internacionales de diversas aerolíneas han debido regresar a su aeropuerto de origen por razones que van desde fallas menores en los sistemas de la aeronave hasta emergencias médicas de pasajeros.

De acuerdo a Flightradar24, el vuelo AMX21 de Aeroméxico reanudó la operación a las 11:30 horas, despegando de nuevo desde el AICM rumbo a Madrid a las 11:50 horas, aproximadamente.