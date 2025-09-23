Atacan a escoltas de hija de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa: ¿cómo está Eneyda Rocha?

Balean a escoltas de hija de Rubén Rocha

La violencia volvió a irrumpir en Culiacán. Hombres armados abrieron fuego contra una camioneta oficial asignada a los escoltas de Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del DIF Sinaloa e hija del gobernador Rubén Rocha Moya.

El ataque se registró en las inmediaciones del canal 7, cerca de la avenida Jesús Kumate, una de las principales salidas al sur de la capital sinaloense.

¿Cómo está la hija de Rubén Rocha?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, dos agentes de la Dirección de Servicios de Protección resultaron heridos. Uno de ellos, conductor de la unidad y parte del equipo de ayudantía del Gobierno, fue trasladado de urgencia a un hospital privado debido a la gravedad de sus lesiones.

Aunque la unidad atacada estaba asignada a la funcionaria estatal, hasta el momento no hay información oficial que confirme su presencia en el vehículo. Versiones preliminares sugieren que el objetivo directo fueron los escoltas asignados a su seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo en la zona para resguardar el área y abrir la investigación correspondiente.

Durante la agresión, un autobús que circulaba por la misma zona fue impactado por disparos. A pesar del riesgo, las autoridades confirmaron que todos los pasajeros salieron ilesos.

El hecho generó gran alarma en una ciudad marcada por episodios recurrentes de violencia vinculada al crimen organizado.

Se espera que en las próximas horas se dé un informe sobre el ataque ocurrido contra los escolta de la hija del gobernador.