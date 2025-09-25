Por su Transformación y cambio, parque Esperanto de Tijuana recibe premio mundial World Urban Parks

Parque Esperanto, Tijuana, Baja California

El Parque Esperanto de Tijuana, Baja California, fue galardonado con el WUP@10 Outstanding “New Park Project Award for the Latin America Region”, otorgado por World Urban Parks a proyectos destacados en la recuperación de espacios públicos.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, celebró el reconocimiento, asegurando que coloca al estado en el escenario mundial de la sustentabilidad y la innovación urbana.

La mandataria resaltó que el parque representa la capacidad de transformar un sitio abandonado y lleno de desechos en un lugar que hoy respira aire limpio, vida y convivencia.

“Aquí donde había abandono y basura, hoy hay vida. Donde antes se acumulaban desechos ahora se reúnen familias, se escuchan risas y se respira orgullo. Ese es el verdadero sentido del Parque Esperanto”, expresó Ávila Olmeda.

El premio será entregado durante el World Urban Parks 2025 Symposium, que se llevará a cabo del 8 al 10 de octubre en Estambul, Turquía, con la presencia de líderes internacionales en materia de parques y espacios públicos.

En la comunicación oficial enviada al Parque Esperanto, el presidente del Consejo de World Urban Parks, Tim Geyer, subrayó que el reconocimiento se decidió tras una evaluación internacional en la que participaron más de 100 proyectos nominados por su innovación, impacto comunitario y contribución ambiental.

Actualmente, el Parque Esperanto cuenta con más de 2 mil árboles, 15 mil arbustos en taludes y 20 mil metros cuadrados de pasto natural, consolidándose como el espacio más grande del estado para actividades recreativas, deportivas y culturales.

En 2025, este lugar ha recibido a más de un millón de visitantes, lo que lo proyecta como un modelo de recuperación urbana que trasciende fronteras y coloca a Baja California como referente en materia de sustentabilidad y espacios públicos de calidad.