Presupuesto 2026 consolidará corredor interoceánico; se espera que esté listo a mediados de ese año

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se convertira en punto de enlace entre los oceános Pacífioco y Atlántico (Archivo)

El Paquete de Presupuesto para el 2026 priorizará el bienestar sobre el gasto superfluo en instituciones que han frenado el cambio y consolida proyectos estratégicos como el Corredor Interoceánico que busca conectar el sureste del país con Asia, Estados Unidos y Europa, afirmó el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Antonino Morales.

De hecho, el gobierno federal proyecta que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec estará listo y operativo al 100% en la primera mitad de 2026, conectando los océanos Pacífico y Atlántico, y abarcando los puertos de Coatzacoalcos, Salina Cruz, Dos Bocas y Puerto Chiapas.

El proyecto busca modernizar la infraestructura para crear una plataforma logística que conectará el sureste del país con Asia, Estados Unidos y Europa.

Se estima que las obras ferroviarias estarán concluidas en la primera mitad de 2026 y el corredor conectará a los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, beneficiando a millones de habitantes.

“Proyectos estratégicos como el Corredor Interoceánico se consolidan, generando desarrollo y oportunidades para el sureste mexicano, históricamente olvidado. Vamos por el camino correcto”, afirmó el senador oaxaqueño.

Morales Toledo hizo especial hincapié en las metas plasmadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 donde resaltó que se destina un presupuesto histórico para los programas para el bienestar y, en el marco del Plan México, se consolida el rescate de Pemex, se invierte en CFE, en infraestructura ferroviaria e hídrica..

Recalcó que al no haber elecciones federales, se racionaliza el gasto en instituciones como el INE y el Poder Judicial, que durante años consumieron recursos de manera opaca.

“Esos ahorros se destinarán a lo que de verdad importa: salud, educación, infraestructura y bienestar para las y los mexicanos. Es un acto de honestidad y de compromiso con el desarrollo nacional”, explicó.

El senador morenista destacó los avances que ha logrado el gobierno de la presidenta Sheinbaum donde resaltó la reducción histórica de la violencia, el crecimiento económico con justicia y las reformas que fortalecen la soberanía nacional.

Presumió los Programas para el Bienestar, que apoyan a 32 millones de familias, continúan siendo el corazón de una política que pone “primero a los pobres”.

Por ello reafirmó el total respaldo de la bancada morenista a la presidenta Sheinbaum para que estos logros se profundicen y lleguen a cada rincón de Oaxaca y de México.