Así amenazaron a Micky Hair: “Págame o te quemo el negocio” El documento ante la fiscalía revela que tenía prohibido "Intimidarlo o molestarlo"

Miguel Ángel de la Mora, conocido como “Micky Hair”, quien había presentado una denuncia por amenazas ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra un hombre identificado como Eduardo E., fue asesinado la tarde/noche afuera de su salón en la colonia Polanco, informaron fuentes cercanas al caso.

Según la denuncia presentada por el estilista, Eduardo E. lo amenazó con las palabras: “Págame o te quemo el negocio”, y agregó siempre de acuerdo con el documento que lo haría “no importando quién esté adentro”. Tras la denuncia, la misma Fiscalía emitió una medida en la que, según el expediente, se prohibía al señalado intimidar o molestar a la víctima bajo pena de multa. La medida, afirman allegados a la familia, no evitó el ataque.

Hechos

Testigos y fuentes policiales informaron que Miguel Ángel muy conocido en el circulo de salones de belleza de la zona y popular en redes sociales como “Micky Hair” fue atacado cuando salía de su establecimiento ubicado en Polanco. Presentaba lesiones por arma de fuego.

Denuncia y medidas previas

El expediente presentado ante la Fiscalía incluye la solicitud de medidas cautelares dirigidas a impedir cualquier acercamiento o intimidación por parte de Eduardo Ederly

“Se abstenga de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido en la carpeta de investigación citada al rubro Miguel Ángel de la Mora Larios, familia o a personas relacionadas con la querellante”

De lo contrario a no acatar las ordenes establecidas por la fiscalía se aplicaría multas a 20 días de salario mínimo o procedimientos penales.