Registro Jóvenes Construyendo el Futuro: inicia 1 de octubre con apoyo de 8 mil 480 pesos

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025 Miles de personas de benefician con este programa social

El programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF), que ofrece capacitación laboral y un apoyo económico mensual, abrirá una nueva convocatoria el 1 de octubre de 2025 para que jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan puedan incorporarse.

La ayuda estipulada corresponde al salario mínimo vigente en 2025: 8 mil 480.17 pesos mensuales, además de prestaciones como seguro médico.

¿Qué ofrece y por cuánto tiempo?

Quienes resulten seleccionados recibirán capacitación práctica durante hasta 12 meses en empresas, comercios, talleres o instituciones que actúen como centros de trabajo. Durante ese periodo los beneficiarios reciben los siguientes beneficios:

Perciben un apoyo monetario mensual de 8 mil 480 pesos aproximadamente, equivalente al salario mínimo vigente para 2025.

Cuentan con seguro médico a través del IMSS , que cubre riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad.

, que cubre riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad. Tienen acceso a materiales e insumos necesarios para las tareas del centro de trabajo sin costo para ellos.

Se evalúa periódicamente el desempeño, tanto por parte del tutor como del aprendiz.

Al término del programa, reciben una constancia de capacitación que respalda las habilidades adquiridas.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Para acceder al programa se deben cumplir estos requisitos fundamentales:

Tener entre 18 y 29 años al momento del registro.

al momento del registro. No estar trabajando ni estudiando cuando se realiza la postulación.

cuando se realiza la postulación. Contar con documentos oficiales como identificación vigente, CURP y comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

con antigüedad no mayor a tres meses. Presentar una fotografía reciente con rostro descubierto , muchas veces con una ficha de registro proporcionada por el programa.

, muchas veces con una ficha de registro proporcionada por el programa. Firmar la carta compromiso y aceptar las reglas de operación del programa.

¿Cómo es el proceso de registro para Jóvenes Construyendo el Futuro?

Ingresar a la plataforma oficial del programa (jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx) cuando inicie el periodo de convocatoria. Completar el formulario con datos personales, documentos y nivel de estudios. Durante el periodo de postulaciones bimestrales, elegir un centro de trabajo según tu ubicación y área de interés. Esperar la entrevista con el tutor del centro de trabajo para definir las actividades y el plan de capacitación. Si eres aceptado, comenzarás tu capacitación y empezarás a recibir el apoyo mensual.

Puntos que tienes que tomar en cuenta

Las plazas se asignan hasta agotar disponibilidad según las regiones y los centros de trabajo registrados. En algunas entidades federativas, autoridades estatales han señalado que priorizarán la apertura de plazas en municipios con rezago social o alta incidencia delictiva.

Finalmente, este programa busca cerrar brechas de inserción laboral para jóvenes que se encuentran en situaciones vulnerables, al ofrecer experiencia profesional sin costo y un ingreso mensual garantizado.