Carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum

Esta carta nace del reconocimiento sincero y del deseo profundo de que su mandato sea recordado como el que enfrentó, sin titubeos, el mayor obstáculo que ha frenado nuestro desarrollo: la corrupción.

DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESENTE:

Este uno de octubre cumple su primer año de gobierno. El próximo domingo cinco de octubre, usted rendirá su primer informe de gobierno ante el pueblo de México en el Zócalo de la Ciudad de México.

Debo felicitarla públicamente por su trabajo y lo hago de la manera más sincera, amigable y esperanzadora. Debe ser muy difícil gobernar un país de 130 millones de personas y más cuando se tiene como vecino a la potencia mundial número uno y cargar con los problemas que heredo de varios de sus antecesores. Con todo, usted ha podido y podrá con el mandato popular que se le otorgó en el 2024. Digan lo que digan los opositores, los conservadores, hay resultados exitosos en este primer año de su administración.

Obvio, todos quisiéramos que en un año se terminarán los problemas de este país y hasta que usted tuviera una varita mágica para lograrlo. Pero esos son sueños, la realidad y lo que hemos visto en este año nos dice que usted podrá lograr, en sus 6 años de gobierno, el máximo de resultados que un mandatario en nuestra historia los haya presentado. Que así sea.

Trabajé durante 27 años con una persona que todos conocemos en este país y que mucho antes de ser Presidente de la República le escuché decir, de viva voz, en cientos de ocasiones, en privado y en público, que el principal problema de nuestro país es la corrupción de sus gobernantes. Siempre compartí esa opinión con él, antes y durante su presidencia y lo sigo sosteniendo; EL PRINCIPAL PROBLEMA DE NUESTRO PAÍS ES LA CORRUPCIÓN DE SUS GOBERNANTES.

Usted es nuestra esperanza para acabar con la corrupción en todos los niveles. No hay otra persona y ninguna otra forma más que la que usted representa y esta encabezando. De manera tajante usted ha dicho que “hasta donde tope”.

Es muy feo para uno escuchar que los de la 4T somos iguales a los gobiernos corruptos del PRI y el PAN. En general este señalamiento no es cierto, pero cuando algunos casos notables, en todos los niveles, se descubren y son públicos es cuando si duele que nos digan que somos iguales, aunque la mayoría no lo seamos.

Sepa usted que existen millones de personas que respaldamos las acciones que está llevando a cabo en el combate a la corrupción, que en estos días se muestra de manera alentadora, y se le respaldaría con mayor contundencia si esta lucha llegara a todos los rincones del país.

No tenga ninguna duda de que una epopeya de esa dimensión (el combate a fondo en contra de la corrupción y la impunidad) se recibiría con enorme júbilo y tendría el respaldo contundente de un pueblo sediento de gobernantes honestos. Esta histórica decisión, de profundizar el combate a la corrupción y de cero impunidad, solo usted puede encabezarla. Estoy convencido que ha llegado el momento de que fortalezca esa decisión porque el beneficio económico para el desarrollo y crecimiento de nuestra nación sería inmensamente favorable.

Que importa el castigo de unos cientos de ladrones y bribones de todos los partidos políticos o ciudadanos sin partido, cuando el beneficio que se obtendría para sacar adelante al país sería inmenso. No hay otro camino más que acabar, no paliar, la corrupción de los que todavía insistan en practicarla.

Por lo demás, es importante destacar que en toda la trayectoria pública que usted ha tenido como funcionaría pública, como jefa delegacional y como jefa de gobierno de la CDMX, jamás ha recibido una denuncia pública con o sin razón de malos manejos y de corrupción. Ni usted, ni sus principales colaboradores han sido señalados de ningún ilícito ¿Quién en este año de gobierno que lleva, la ha acusado de algún mínimo ilícito en sus seis años en que estuvo al frente del gobierno de la Ciudad de México?. ¡Nadie! ni a ninguno de sus colaboradores. Usted lo esta logrando con sus medidas anticorrupción, usted podrá mantener esa imagen incorruptible en estos próximos cinco años y usted logrará terminar con ese cáncer.

“Cero corrupción, cero impunidad”; este lema serviría más el día de hoy, que el de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”. A esta consigna, ya no se le hace mucho caso.

¡No somos iguales!, ¡no somos iguales!.

Felicidades Presidenta Claudia Sheinbaum.