Niños se intoxican con desayunos escolares en Tijuana; gobernadora ordena investigación

Los alumnos intoxicados están fuera de peligro Los hechos sucedieron en algunas escuelas de Tijuana

La jornada escolar en Tijuana de este viernes se convirtió en un episodio de emergencia sanitaria en algunas escuelas. Decenas de estudiantes de nivel básico presentaron síntomas de intoxicación alimentaria tras ingerir alimentos distribuidos a través del programa estatal “Pancita llena, corazón contento”.

El incidente afectó al menos a seis escuelas primarias en distintos puntos de la ciudad fronteriza.

Las autoridades informaron que los menores recibieron atención médica inmediata. Al menos 30 niños fueron atendidos con síntomas relacionados con intoxicación, aunque todos evolucionan favorablemente y se encuentran fuera de peligro.

El primer reporte de emergencia se recibió durante la mañana y que, conforme avanzaban las horas, se notificaron casos similares en distintas escuelas, lo que permitió activar protocolos de atención inmediata.

Autoridades de Baja California inician investigación por intoxicación escolar

Tras conocerse el incidente, la gobernadora Marina del Pilar expresó su preocupación y anunció una investigación exhaustiva para determinar las causas del brote y establecer responsabilidades.

Además, se continuará el seguimiento y la atención médica en cada caso.

“He instruido a las autoridades competentes a esclarecer lo ocurrido y que los responsables enfrenten las consecuencias”, declaró la mandataria estatal.

Los alimentos fueron distribuidos por la empresa contratada para la preparación de alimentos escolares contratado por el gobierno.

El programa de desayunos calientes, impulsado por el gobierno de Baja California, tiene como objetivo garantizar el derecho a la alimentación en zonas vulnerables y mejorar el rendimiento académico de la niñez. Diariamente distribuye más de 347 mil comidas en planteles públicos, sin antecedentes previos de incidentes similares.

“La salud de la niñez es prioridad”, asegura Marina del Pilar

La mandataria estatal reiteró que la seguridad alimentaria y el bienestar de la niñez son temas prioritarios en su administración. Subrayó que el gobierno mantiene un monitoreo constante de los menores afectados y garantiza atención médica oportuna en cada caso.

La gobernadora fue clara al decir que todos los días se entregan cientos de miles de desayunos en escuelas públicas sin que haya ocurrido un incidente similar. “Continuaremos el seguimiento médico y la revisión del proceso de distribución para evitar que algo así vuelva a suceder”, puntualizó.

Las autoridades locales reiteraron su compromiso con las familias y aseguraron que los resultados de la investigación se harán públicos una vez concluidos los análisis, con el propósito de garantizar transparencia y reforzar la confianza en los programas de alimentación escolar.