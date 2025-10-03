Operativo de verificación en gasolineras, presente ya en 24 estados de la República

Se busca que las estaciones de servicio despachen litros completos de gasolina, con las medidas propicias de seguridad y de protección al medio ambiente.

Con motivo del Operativo Extraordinario de Verificación, encabezado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Colima se sumó a la serie de despliegues de vigilancia en gasolineras que ya se realizan en 24 estados de la República, en aras de que las estaciones de servicio despachen litros completos de gasolina, con las medidas propicias de seguridad y de protección al medio ambiente.

Este 2 de octubre, las brigadas interinstitucionales, lideradas por la subprocuradora de Verificación y Defensa de la Confianza de la Profeco, Andrea González Hernández, visitaron dos gasolineras en Manzanillo y cuatro más en el municipio de Colima. Con las de este jueves, ya suman 159 las gasolineras visitadas, de las cuales 129 se han hecho acreedoras a la clausura temporal total.

Desde el comienzo de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, las entidades que se han visitado son: Puebla, Querétaro, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Yucatán, Campeche, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Sonora, Tabasco y Colima.

En suma, se han inmovilizado 655 instrumentos de medición, ya sea por vender litros incompletos o porque los reportes electrónicos no empataron con lo reportado en bitácora o por mostrar deficiencias evidentes.

En 38 casos en que se han despachado litros incompletos de gasolina y la merma hallada ha excedido de 300 mililitros por cada 20 litros de combustible, se ha interpuesto la denuncia que corresponde ante la Fiscalía General de la República (FGR).