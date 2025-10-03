¡Se acabó la fiesta! Por esto cerraron el Rico Club en la Cuauhtémoc “No vamos a permitir que un lugar que no respeta la ley siga poniendo en riesgo la integridad de las personas”, mencionó la alcaldesa Alessandra Rojo

La autoridad municipal colocó este jueves sellos de suspensión en el centro nocturno “Rico Club” tras detectar que el establecimiento operaba sin cumplir con las medidas básicas de protección y seguridad exigidas por la normativa local.

De acuerdo con e linforme oficial, durante la inspección se constató que el lugar no garantizaba las condiciones mínimas para salvaguardar la integridad de las y los asistentes, situación que motivó la clausura inmediata.

Entre las irregularidades señaladas destacan la falta de salidas de emergencia adecuadas, deficiencias en equipos contra incendios y carencia de protocolos de protección civil.

Las autoridades subrayaron que no se trata de un caso aislado, sino de parte de una estrategia permanente para verificar bares, antros y centros de espectáculos que operan en la demarcación. “No vamos a permitir que un lugar que no respeta la ley siga poniendo en riesgo la integridad de las personas. Aquí se protege primero a la gente y se aplica la ley sin excepción”, enfatizó la administración local.

El operativo forma parte de una serie de revisiones emprendidas en las últimas semanas, tras denuncias ciudadans sobre establecimientos que rebasan el aforo permitido, no cuentan con medidas de evacuación o presentan condiciones inseguras para el público.

Con la suspensión de “Rico Club”, las autoridades municipales reiteraron el llamado a los dueños de este tipo de negocios para que regulariccen su situación y cumplan con los lineamientos en materia de protección civil,s eguridad estructural y licencias de funcionamiento.

El gobierno local afirmó que las inspecciones continuarán de manera aleatoria y con operativos sorpresa, con el fin de garantizar espacios seguros para la convivencia nocturna y el entretenimiento en la ciudad.