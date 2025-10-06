Ley ‘sticker’ o contra el ‘meme’ es una tontería; no pasará, dicen líderes de diputados

CDMX — La iniciativa del morenista Armando Corona Arvizu conocida ahora como ley ´sticker’ o contra el ‘meme’, en la que se plantea sancionar hasta con seis años de cárcel y de 300 a 600 días de multa a quien difunda este contenido creado con inteligencia artificial sin la autorización de quien aparezca en ellos, es una ‘tontería’ que no merece tiempo de discusión, dijo el panista y coordinador de su bancada Elías Lixa.

En tanto, el líder morenista Ricardo Monreal rechazó la iniciativa.

En conferencia de prensa, Monreal enfatizó su compromiso con la libertad de expresión y las garantías individuales y adelantó que seguramente esa propuesta no prosperará.

Monreal Ávila se carcajeó de la iniciativa, y dijo expresión y los derechos humanos. que no la respalda porque, aseguró, él respeta la libertad de

“No, no estarían muchos de ustedes jajajaja. Ni yo, estoy en contra de todos esto, es una iniciativa, como hay muchas, que se presentan aquí, con ingenio y creatividad. Pero no va a pasar, lo digo desde ahora, claro que tiene derecho de presentar sus iniciativas, pero yo no la votaría en favor, a pesar de que es un compañero mío, no se ha discutido en el grupo parlamentario. No hay que hacer nada que afecte la libertad de expresión”, comentó Ricardo Monreal.

Elías Lixa dijo que no vale la pena perder el tiempo siquiera en hablar de esas tonterías y calificó de absurda la propuesta.

“Yo creo que se trata de una propuesta absurda y trasnochada. No es la primera vez que un legislador en la ocurrencia, en no saber qué presentar buscan ese tipo de reformas absurdas. Creo que no hay que dedicarles mucho tiempo a las tonterías, para mí lo es y sería repugnante que la Cámara de Diputados habiendo tanto temas relevantes, como el evidente y creciente huachicol fiscal, quieran ahora censurar sticker,.a los no tan chavos, los memes”.

El priista Rubén Moreira calificó como una dictadura ese tipo de ocurrencias.

“Es inaceptable y propio de un gobierno dictatorial tratar de callar las voces y en estos momentos este tipo de manifestaciones, a veces mucho más contundentes que un discurso pues quiere decir, cerrar totalmente las críticas de cualquier tipo y es claro que les molesta que alguien pueda no coincidir con ellos”.