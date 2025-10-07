Narcoescándalo pega a Milei en Argentina… y embarra hasta al ‘Chapo’ Guzmán

Javier Milei y "El Chapo" Guzmán Especial

Javier Milei enfrenta su segunda mayor crisis política desde que asumió el poder, luego de que estallara un escándalo que involucra a uno de sus aliados más visibles, el economista y diputado José Luis Espert, con un empresario acusado de narcotráfico y presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, la organización criminal fundada por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Meses después del escándalo de la famosa “criptoestafa”, este nuevo caso tiene como eje a Federico “Fred” Machado, un empresario argentino radicado en Miami, cercano a colaboradores del presidente argentino y detenido en su país desde 2021 bajo arresto domiciliario. De acuerdo al medio Página 12, la justicia de Estados Unidos lo acusa de participar en una red internacional de tráfico de cocaína, lavado de dinero y fraude financiero, mediante el uso de aviones y empresas fantasma.

Según los expedientes judiciales en Texas y Florida, consultados por el referido sitio periodístico, Machado habría utilizado aeronaves para transportar cargamentos de droga desde Sudamérica hacia Norteamérica, en operaciones que —según fiscales estadounidenses— estarían conectadas con rutas controladas por el Cártel de Sinaloa.

El escándalo estalló cuando investigaciones periodísticas revelaron que Espert recibió en 2020 una transferencia por 200 mil dólares proveniente de un fideicomiso vinculado a Machado. Documentos contables y registros bancarios confirman la operación.

Inicialmente, el diputado libertario negó haber recibido dinero del empresario; sin embargo, ante la evidencia admitió la transacción y la justificó como “una consultoría económica legítima”. Días después, renunció a su candidatura como diputado por la provincia de Buenos Aires y fue imputado por lavado de dinero.

¿Aliados de Milei volaron en aviones privados vinculados al narco?

Las investigaciones de medios como Buenos Aires Herald, Política Argentina e Infobae detallan que Machado no sólo financió a Espert, sino que también habría facilitado aviones privados utilizados por el entorno político de La Libertad Avanza, movimiento fundado por Milei. Algunos reportes indican que el propio Espert habría viajado en aeronaves registradas a nombre de empresas controladas por Machado.

Desde la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo argentino, Milei intentó desactivar la crisis tildando las acusaciones de “operación política siniestra”, pero las repercusiones se extendieron rápidamente. La oposición habla de un caso de “narco-política” que compromete la transparencia del gobierno libertario y cuestiona los controles sobre el financiamiento electoral.

En este contexto, legisladores del peronismo y la izquierda exigieron que se investiguen los aportes a las campañas de La Libertad Avanza, mientras que algunos aliados internos reclamaron “tolerancia cero con cualquier persona vinculada al narcotráfico”.

Milei, estrella de rock… ¿expresidente de su nación?

Similar a lo que ocurre en México con el caso de Adán Augusto y Hernán Bermúdez, líder del cártel de La Barredora en Tabasco, este caso en Argentina golpea el discurso de “anticorrupción y transparencia” que Milei había construido como sello de su gobierno, quien ya había sufrido un primer gran escándalo, tras promocionar a inicios de este año una criptoestafa.

Mientras Espert enfrenta una investigación judicial y el presidente busca tomar distancia, cantando en conciertos de rock, como el de anoche en Buenos Aires, la sombra del narcotráfico —y del propio “Chapo” Guzmán— amenaza con extenderse hasta el corazón del poder argentino.