SEP elimina comida chatarra en 8 de cada 10 escuelas públicas del país: Delgado

México avanza hacia una cultura de salud que trasciende el ámbito escolar y fortalece a las familias, señala Mario Delgado Carrillo — En 8 de cada 10 escuelas públicas de México fue frenada la venta de alimentos saturados de azúcar, endulcorantes y aditivos, la llamada comida chatarra, inmformó el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

Dijo que los datos provienen de una encuesta realizada por la propia SEP; opinó que “se consolida uno de los objetivos centrales de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

Añadió que el bienestar de los niños y adolescentes es prioridad y la escuela es un espacio donde aprenden y también son formados hábitos.

Agradeció el esfuerzo de Maestros, Padres de Familia y autoridades educativas porque “prácticamente todas las escuelas públicas ya ofrecen alimentos nutritivos que fortalecen el rendimiento escolar y la salud” de los estudiantes.

Delgado Carrillo recordó los Lineamientos para la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas dentro de toda escuela del Sistema Educativo Nacional.

Dijo que estos regulan la distribución y expendio de alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel en las escuelas de Educación Básica, Media Superior, y Superior.

“Esta medida asegura que los productos disponibles en los planteles cumplan con criterios de nutrición adecuados, fortaleciendo la formación de estilos de vida saludables en la comunidad escolar”, explicó.

Señaló que la estrategia incluye la capacitación de Maestros, directivos y Padres de Familia, para impulsar una “cultura de buena alimentación”.

Recordó que desde marzo pasado fue prohibida la venta de comida chatarra en las escuelas del país.

Resaltó que la SEP capacitó en línea a casi 2 millones de personas sobre la preparación y distribución de alimentos saludables en planteles de Educación Básica y distribuyó 300 mil manuales para preparar, distribuir y vender alimentos en escuelas primarias y secundarias públicas, en las 32 entidades federativas.

Finalmente dijo que con esta política “México avanza hacia la consolidación de una cultura de salud que trascienda el ámbito escolar y se extienda a las familias y comunidades”.

SEP elimina comida chatarra en 8 de cada 10 escuelas públicas del país: Delgado