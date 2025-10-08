Critica oposición incongruencia de Noroña; “es un hipócrita”, acusan

Alejandro “Alito” Moreno arremetió contra Fernández Noroña por su incongruencia (Graciela López Herrera)

La oposición en el Senado criticó la incongruencia del senador Gerardo Fernández Noroña, luego de que se negara a transparentar los recursos con los que fue solventado su lujoso taxi aéreo para su gira en el estado de Coahuila.

“No es ilegal hacer un vuelo en un avión privado, lo que es absolutamente contradictorio es predicar una supuesta austeridad cuando en la realidad lo que se hace es exactamente lo contrario, y eso es Morena, porque Morena predica austeridad pero viajan a Portugal, a Tokio, Morena predica austeridad pero tienen casas que decenas de millones de pesos, Morena predica austeridad pero viajan en aviones privados”, fustigó el Coordinador del PAN, Senado, Ricardo Anaya Cortés

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, indicó que cuando se requiere un taxi aéreo se debe tomar, pero no bajo la hipocresía y la mentira.

“Lo que se critica es la hipocresía la mentira, claro y nosotros lo decimos porque luego nos critican, no, hay que tener tiempo y cuando se amerita contratar un taxi aéreo o un vuelo privado o una movilización privada nosotros las utilizamos, no tengan duda, yo las he utilizado y las utilizo, lo que pasa es que ese es el cinismo, la hipocresía, pero no sólo es el avión y la casota papá”, cuestionó

El senador Gerardo Fernández Noroña fue exhibido por utilizar aviones privados de lujo para realizar una gira por Coahuila.

Tras ello, el morenista justificó el pago y uso de un “taxi aéreo” de lujo por cuestiones de tiempo y logística para realizar esa gira por varias ciudades de Coahuila.

Sobre el financiamiento del viaje, Noroña señaló de manera reiterada y, con mofa, que el costo fue cubierto por Ricardo Salinas Pliego, empresario y propietario de Grupo Salinas:

“Me lo pagó Salinas Pliego. Me apoya. En este recorrido por el país, Salinas Pliego está de mi parte”, aseveró

Ello provocó una airada respuesta del empresario quien rechazó que apoye a esa “rata miserable” y corrupta.

“Falso. Yo no apoyo a la rata miserable de @fernandeznorona , ni mucho menos le pagaría un vuelo… ¡faltaba más! Él viaja feliz con el dinero que nos roba a todos los mexicanos, y todavía tiene el descaro de burlarse de nosotros”, recalcó

Acto seguido, el propietario de grupo Salinas y Electra, pidió una disculpa pública a Fernández Noroña por involucrarlo “en sus actos de corrupción” y le exigió pruebas de que le pagó su viaje privado de lujo “como el corrupto asegura a la ligera”.