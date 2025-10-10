CFE concluye fase de contratos de carbón mineral para termoeléctricas de Coahuila

En este proceso inédito participaron productores de Coahuila (Archivo)

CFE — Al reafirmar el compromiso con la transparencia, legalidad y competencia en procesos de licitación, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó este viernes sobre la conclusión del proceso de contratos de carbón mineral para termoeléctricas José López Portillo y Carbón II, en Coahuila.

La empresa productiva del estado informó que el pasado 8 de octubre se emitió el fallo del concurso CFE-0001-CAAAT-0068-2025, para la adquisición de carbón mineral térmico.

La CFE destacó en un comunicado que el concurso se realizó por convocatoria pública, participación abierta de productores de Coahuila y evaluación electrónica, conforme a la normatividad vigente y bajo principios de transparencia e igualdad entre proveedores, ya que además de asegurar el suministro para las centrales termoeléctricas en Nava, generará un impacto significativo en la Región Carbonífera de Coahuila.

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, el procedimiento solicitado por la Coordinación Regional de Producción Norte presentó dos números de contratación:

• 500659278, por $7,065,284,440.00 m.n.

• 500659243, por $8,818,067,238.58 m.n.

En este contexto, la empresa del estado subraya que el criterio de evaluación aplicado fue por precio, bajo el mecanismo de Porcentaje Base de Descuento, lo que derivó en la adjudicación de 27 partidas a diversos proveedores.

• El volumen total adjudicado fue de 7,988,087 toneladas.

• El importe total adjudicado es por $12,239,284,598.23 m.n.

