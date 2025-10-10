¿Cuánto debe Ricardo Salinas? : Así son los juicios que tiene el empresario en la Corte

Durante la conferencia matutina de este viernes, el gobierno federal confirmó que el empresario Ricardo Salinas Pliego mantiene nueve procesos abiertos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), relacionados con adeudos fiscales que, en conjunto, ascienden a más de 48 mil millones de pesos.

Sheinbaum explica los juicios que tiene Ricardo Salinas pendientes en la Corte

De acuerdo con la Procuraduría Fiscal de la Federación, tres de estos casos ya cuentan con un ministro ponente asignado, mientras que los demás aún se encuentran en etapas previas dentro de tribunales colegiados y administrativos. Las autoridades subrayaron que los procesos continúan su curso legal y que el cobro de dichas deudas se realiza conforme al Código Financiero y la legislación vigente.

“Estos juicios no se resuelven de un día a otro”, explicó la funcionaria. “Hay distintos niveles de revisión, y cada uno sigue los tiempos establecidos por la ley. Además, la nueva Ley de Amparo busca agilizar estos procesos para evitar que se prolonguen indefinidamente”.

El gobierno federal reiteró que Salinas Pliego podría acceder a descuentos en multas e intereses si decide pagar antes de que los casos sean resueltos por la Corte, tal como lo establece el marco legal. Sin embargo, hasta el momento, ni el empresario ni sus representantes legales han manifestado su intención de cubrir el adeudo.

“Se ha dado toda la información y las oportunidades para regularizar su situación, pero no ha habido respuesta”, detalló la procuradora fiscal.

El caso de Salinas Pliego propietario de Grupo Salinas, conglomerado que incluye a TV Azteca, Elektra y Banco Azteca ha sido uno de los más emblemáticos en materia fiscal durante la actual administración. Las autoridades aseguran que el objetivo no es perseguir empresarios, sino garantizar que todos cumplan con sus obligaciones tributarias.

Trabajan con el SAT y con Estados Unidos para que pague las deudas y demandas

También, la Presidencia destacó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sigue trabajando en distintos mecanismos legales para garantizar el pago de los adeudos, tanto de este caso como de otros similares. Además, enfatizó que la transparencia y la equidad fiscal son pilares centrales del actual gobierno.

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum agregó que se reunirá con empresarios estadounidenses a quienes Salinas Pliego debe más de 580 millones de dólares.