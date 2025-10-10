¿Falta de almacenamiento?; Profeco recomienda servicios de la nube

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió a través de la edición de Octubre de la Revista del Consumidor, una lista de aplicaciones que ofrecen el almacenamiento de la nube y para la cuales solo se necesita dar de alta un correo electrónico o número de teléfono.

La nube funciona como una estantería en la que se pueden guardar fotos, videos, música, contactos, aplicaciones, documentos, libros y más, sin utilizar una memoria USB o un CD.

Almacenamiento

En la sección “Entorno Digital”, la Procuraduría comparte sobre esta aplicaciones y cuanto almacenamiento te ofrecen:

Google Drive (Google), almacenamiento de 15 GB

iCloud (Apple), 5 GB

OneDrive (Microsoft), almacenamiento de 5 GB

MediaFire, con 10 GB

MEGA, con 20 GB

Una de las ventajas que ofrece este tipo de almacenamiento es que, en caso de robo o extravío del dispositivo, se puede recuperar lo que se haya guardado; además, se puede proteger la información de estafas o extorsiones, pues solo se accede a los archivos mediante los mecanismos de seguridad que se hayan elegido.

La publicación sugiere analizar cuál plan se necesita, ya que según el tipo de archivos se pudiera llegar a utilizar más espacio y el almacenamiento gratuito podría no ser la mejor opción.

Asimismo, Profeco expresa que es conveniente usar contraseñas seguras que combinen números, letras y caracteres especiales, así como activar la verificación de dos pasos.

De igual manera, es importante revisar la configuración de privacidad para controlar quién puede acceder a los archivos y evitar conectarse desde redes wifi públicas si el dispositivo no se encuentra actualizado o no cuenta con antivirus.

Si se requiere revisar lo almacenado, la dependencia aconseja utilizar wifi, ya que si se usan los datos móviles se pueden consumir muy rápido.