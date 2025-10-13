Alista Aduanas, aplicación para rastrear combustibles rumbo a gasolineras

La aplicación que está en desarrollo, permitirá a Aduanas rastrear el destino de los combustibles a las gasolineras (La Crónica de Hoy)

En un intento por combatir el huachicol fiscal o robo de combustibles, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), ya trabaja en una aplicación o n sistema integral que permitirá conocer y rastrear el ingreso de los combustibles al país hasta su distribución en gasolineras.

“Se está elaborando una aplicación que nos va a permitir saber exactamente todo el rumbo (que lleva cada combustible, cada pipa, cada barco, cuándo llega, qué cantidad llegó, a dónde se fue, lo mismo que toda la producción de los productos petrolíferos de Pemex, que también va a entrar dentro de esta aplicación, precisamente para saber el destino de todas las mercancías y saber la trazabilidad, que así se le llama principalmente, de todo el combustible”, detalló el titular de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo.

Ante senadores, el l funcionario aseveró que esta herramienta digital les ayudará a tener la certeza de que si observan demasiado combustible y no se tiene o se sabe su origen, se sabrá que ahí hay contrabando y se puede atacar ese rubro.

Marín Mollinedo recalcó que este esfuerzo involucra a varias dependencias, incluyendo el SAT, la Secretaría de Marina, el Ejército, la Profeco, la Secretaría de Energía y la propia ANAM, con reuniones semanales para consolidar información y garantizar la trazabilidad total de los hidrocarburos.

Por su parte, el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Carlos Gabriel Lerma Cotera, recordó que la legislación federal contempla responsabilidades y sanciones para los servidores públicos que incurran en conductas irregulares relacionadas con el contrabando, incluyendo sanciones económicas, cese y hasta prisión.

Asimismo, reiteró que el huachicol fiscal es considerado por Hacienda como un tipo de contrabando de hidrocarburos, y que las acciones que se están implementando buscan reforzar los mecanismos legales para combatir la evasión y el comercio ilegal de combustibles.