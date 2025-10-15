Huye sargento de Guardia Nacional tras feminicidio de soldado Stefany; le da tiro en la frente en batallón de Acapulco

TENÍA SÓLO 19 AÑOS Stefany Carmona Rojas, de 19 años, dijo a su madre alguna vez que valdría la pena morir en enfrentamiento contra la delincuencia.

CDMX — La soldado de la Guardia Nacional, Stefany Carmona Rojas, de 19 años, fue víctima de un presunto feminicidio, tras recibir un disparo en la frente el pasado martes, cuando se encontraba dentro del 51º. Batallón, en Acapulco, Guerrero, con el sargento segundo de ese cuerpo militar, Yair Manuel Ramírez de la Cruz, quien se dio a la fuga de inmediato.

¿Qué pasó con la soldado Stefany de la Guardia Nacional?

Fernanda, madre de la joven, originaria del municipio de Ajalpan, Puebla, dijo a Crónica que el pasado martes, poco después de las 12:00 horas, recibió una llamada de una trabajadora social del Hospital Naval Militar, para informarle que debía trasladarse al puerto guerrerense porque su hija estaba lesionada, había entrado a cirugía y su pronóstico era reservado.

“Estaba por llegar a Acapulco, cuando vuelvo a recibir otra llamada, ahora para informarme que mi hija había fallecido. Y me dirigí de inmediato al hospital. Ahí me llevaron a una ¡bodega! Mi hija estaba dentro de una bolsa negra, en una camilla. Si estaba en una cirugía, y que había salido, pues era para que estuviera en terapia intensiva, y que ahí hubiera muerto, pero no. Nada de lo que me dicen tiene sentido”.

La madre de la joven, quien en abril pasado dio alta en la Guardia Nacional, reconoció a Stefany. En su frente estaba el orificio de la bala que le quitó la vida.

Al dirigirse al 51º Batallón, la madre de la víctima escuchó más incoherencias de los militares.

“Primero me dijeron que mi hija estaba en un adiestramiento con este sujeto este Yair, que él tenía muchos cursos y sabía lo que hacía. Luego, el capitán Miguel Ángel Cortés Martínez aseguró no conocer los hechos. Pero ahora resulta que dice que ya está enterado, y asegura que Stefany estaba en un adiestramiento. Pero del sargento segundo no se sabe su paradero. Él es de Chilpancingo, Guerrero”, comparte Fernanda a este diario.

HUYE TRAS DISPARAR A STEFANY Yair Manuel Ramírez de la Cruz, sargento segundo de la Guardia Nacional, está prófugo.

Compañeras de su hija, dice, me advirtieron que no les crea nada a “estos hijos de su put… madre, porque así son, abusan de las mujeres en este batallón”, y eso Stefany también se lo había contado.

Además, ahora Fernanda también sabe que en los adiestramientos no se apunta a la cara, sino a las extremidades, y las armas no deben estar cargadas.

En el Ministerio Público, desde el día de los hechos, el pasado martes, ya se abrió la carpeta de investigación por el delito de homicidio, aunque la madre les ha insistido que no está conforme, exige que se investigue por feminicidio.

“Pero me dijeron que no puedo hasta que no tenga a un abogado para iniciar por feminicidio, y también pese a que ya le practicaron la necropsia, aún no me han querido dar el acta de defunción para conocer las causas del crimen de mi hija”.