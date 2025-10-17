Pensión Bienestar Hombres 30 a 64 años Pensión Bienestar Hombres 30 a 64 años: ¿en qué estados se puede solicitar? (Gobierno de México/Pexels)

A pesar de la emoción que pudo suscitar la apertura del programa Pensión Bienestar para hombres de 30 a 64 años, se ha dado a conocer que serán ocho los estados que no contarán con este programa.

Aquí te contaremos cuáles son los estados que podrán acceder al programa y qué estados quedan fuera del registro.

Hasta el momento es poca la información que se ha dado a conocer referente a este nuevo programa propuesto por el gobierno de Claudia Sheinbaum, razón por la que aún se desconocen las fechas para el registro de este Programa del Bienestar.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo del programa Pensión Bienestar para hombres de 30 a 64 es poder brindarles un apoyo económico a aquellos hombres que se encuentren en una situación de discapacidad permanente, con un apoyo económico de $3,200 pesos bimestrales.

Como su nombre lo indica, un requisito mínimo para poder acceder a este apoyo es estar en el rango de edad de 30 a 64 años, además de ser hombre y tener alguna discapacidad permanente.

Sin embargo, se ha dado a conocer que solo serán veinticuatro los estados con acceso a este programa. Para los ocho estados restantes, la edad límite para poder aplicar al programa Pensión Bienestar Hombres será no ser mayor a 29 años.

Hasta el momento, el Gobierno no ha dado alguna explicación sobre las posibles razones para restringir el límite de edad en esos estados. Pero debido a la poca información existente sobre este nuevo programa, se espera que en los próximos días haya alguna actualización para esclarecer la situación.

¿Qué estados tendrán acceso al programa Pensión Bienestar Hombres 30 a 64 años?

Los veinticuatro estados que podrán registrarse para el apoyo económico bimestral de $3,200 pesos son los siguientes:

Baja California; Baja California Sur; Campeche; Chiapas; Colima; Ciudad de México; Estado de México; Guerrero; Hidalgo; Michoacán; Morelos; Nayarit; Oaxaca; Puebla; Quintana Roo; San Luis Potosí; Sinaloa; Sonora; Tabasco; Tamaulipas; Tlaxcala; Veracruz; Yucatán y Zacatecas.

¿Cuáles son los estados que no tendrán acceso al programa Pensión Bienestar Hombres 30 a 64 años?

Los ocho estados que solo podrán inscribirse al programa si son no mayores a 29 años son los siguientes:

Aguascalientes; Chihuahua; Coahuila; Durango; Guanajuato; Jalisco; Nuevo León y Querétaro.