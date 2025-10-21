¿Cómo estará el clima este miércoles 22 de octubre? Consulta el pronóstico del tiempo

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), apunta a que este miércoles 22 de octubre habrá lluvias intensas en los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Se recomienda seguir los protocolos de protección civil.
Si vives en la Ciudad de México, lleva contigo un paraguas y una chamarra, pues se pronostica una temperatura máxima de máxima de 25 grados y una mínima de 12 grados, por lo que el clima se espera parcialmente nublado y con lluvias aisladas. Te recomendamos salir con tiempo de anticipación para evitar el tráfico.
Debido al frente frio número 8, se esperan temperaturas mínimas en los estados de California, Chihuahua, Durango y Estado de México, por lo que te recomendamos abrigarte bien para evitar enfermedades respiratorias.