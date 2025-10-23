Avanza 90% la recuperación en zonas afectadas por lluvias torrenciales

En la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum, dio la palabra a Laura Velázquez vía remota.

Tras la emergencia provocada por las lluvias torrenciales, la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que las labores de atención avanzan de manera significativa en los estados afectados.

Laura Velázquez | Mañanera

De acuerdo con el reporte, las autoridades ya lograron llegar a todas las localidades impactadas, tanto por vía terrestre como aérea, garantizando el suministro de víveres y la atención médica en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

En cuanto a los avances generales, se precisó que 197 de los 288 caminos dañados ya fueron restablecidos, lo que ha permitido mejorar la movilidad y el acceso a las comunidades aisladas.

Asimismo, se recuperó el 99.75% del servicio de energía eléctrica, mientras que mil 161 de las mil 380 escuelas afectadas ya fueron limpiadas de escombros, con el fin de reanudar las clases lo antes posible.

Las labores de apoyo también incluyen un censo exhaustivo de 89 mil 897 viviendas, la entrega de 314 mil 944 despensas y la aplicación de 252 mil 111 vacunas para prevenir enfermedades derivadas de las condiciones de humedad y hacinamiento.

Actualmente, más de 53 mil servidores públicos se mantienen desplegados en los estados afectados, coordinando acciones de auxilio, reconstrucción y atención a la población damnificada.