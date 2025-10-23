Beca para Transporte 2025 en CDMX: registro y requisitos para recibir mil 500 pesos

Se abre una nueva convocatoria para La Beca de Transporte 2025 en CDMX Si eres estudiante de la CDMX y cubres los requisitos de la convocatoria, podrías recibir un apoyo de hasta $1500 pesos bimestrales para cubrir gastos de transporte. (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Se abre una nueva convocatoria para La Beca de Transporte 2025 para estudiantes de licenciatura en modalidad escolarizada o mixta, que se encuentren inscritos en instituciones públicas de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México.

Esta beca busca reducir la deserción escolar al ayudar a estudiantes con gastos de transporte. El incentivo económico está dirigido especialmente para aquellos jóvenes que vivan en zonas de bajo o muy bajo Índice de Desarrollo Social.

El registro para recibir el apoyo inició este 20 de octubre, y finaliza cuando se cumpla la meta establecida por el programa, por lo que no hay una fecha exacta.

Requisitos para recibir la beca para transporte 2025





Estar inscrito en una licenciatura de alguna de lkas universidades públicas en la Ciudad de México o la zona metropolitana.

Modalidad escolarizada o mixta.

Tener entre 18 y 29 años.

Ser residente de una colonia, barrio o pueblo con medio, bajo o muy bajo Índice de Desarrollo Social (IDS) .

No recibir otro apoyo económico similar.

¿Cuál es el proceso de inscripción para resultar beneficiario en la Beca para transporte 2025 en CDMX?





Ingresa al portal oficial de la beca Llena el formulario de solicitud con tus datos personales. Adjunta la documentación requerida: Comprobante de inscripción en licenciatura pública. CURP. Identificación oficial. Comprobante de domicilio reciente. Carta de exposición de motivos. Envía tu solicitud antes de la fecha límite.

¿Qué documentación necesitas?

Comprobante oficial vigente de inscripción en el actual ciclo escolar de licenciatura.

Comprobante de domicilio en la Ciudad de México si la identificación no lo incluye, con una antigüedad no mayor a tres meses. Puede ser recibo de agua, predial, teléfono, gas, luz, contrato de arrendamiento o constancia de residencia.

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte). Si es menor de edad, deberá presentar la identificación oficial de la madre, padre o persona tutora.

Los documentos deben ser legibles, en formato PDF o JPG, con un tamaño máximo de 2 MB por archivo.

Al finalizar tu registro, se generará un número de folio que, deberás conservar como comprobante. Una vez que se revise y valide la documentación, recibirás un correo electrónico con la notificación de que fuiste seleccionada o seleccionado.

Monto de la Beca para transporte 2025 en CDMX

Con el aumento en el costo del transporte, hace unos días, esta, puede ser una opción para aminorar el impacto en el bolsillo de los estudiantes que se trasladan diariamente en transporte público para llegar a sus universidades.

El programa busca facilitar el acceso a la educación mediante un apoyo económico de mil 500 pesos bimestrales que ayuden a cubrir los gastos de transporte