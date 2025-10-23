¿Para qué va tan lejos? invita Ceci Flores a Noroña a sumarse a búsqueda de personas desaparecidas en México

¿acepta? pregunta Ceci Flores, líder del colectivo de madres Buscadoras de Sonora a Fernández Noroña Ceci Flores, líder del colectivo de madres Buscadoras de Sonora/ (Archivo)

Luego de que Gerardo Fernández Noroña defendió a capa y espada su viaje todo pagado a Palestina para solidarizarse y ayu8dar a las víctimas de ese “genocidio”, la activista y madre buscadora, Ceci Flores, invitó al senador de Morena para que acuda a Sinaloa a fin de sumarse a las labores de búsqueda de personas desaparecidas en México.

“Ya me enteré que se nos va a Palestina, Fernández Noroña. Quiero aprovechar su solidaridad para invitarlo a una búsqueda en Sinaloa el próximo 25”, aseveró la fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

“ No necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar, en México nos faltan… “, recalcó

De hecho, la activista ofreció cubrir los gastos del ex presidente del Senado como lo hizo el gobierno de Palestina y Emiratos Arabes, en caso de que el morenista decida unirse a las labores de búsqueda en territorio mexicano.

“Yo le pago el camión, le doy refugio y alimentos. No necesita ir tan lejos para quitarse esas ganas de ayudar; en México nos faltan manos y voluntad para terminar con esa masacre que nos está quitando a nuestros hijos”, escribió en su red social de X antes Twitter.

“¿Acepta?”, cuestionó la activista a Fernández Noroña

La madre buscadora ha llamado a funcionarios y figuras públicas para que se sumen a las labores de búsqueda de miles de personas desaparecidas en el país.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, pidió licencia a la Cámara Alta del 24 de octubre al 2 de noviembre para viajar a Palestina por invitación de ese gobierno y de Emiratos Arabes que le pagará el vuelo, según informó

El legislador explicó que el viaje responde a una invitación que había recibido desde hace tiempo por parte de autoridades locales palestinas, cuando presidía la Mesa Directiva del Senado, aunque no había podido concretarlo hasta ahora.

Noroña informó que el viaje es por la grave situación de genocidio que se registra en la franja de Gaza y él acudirá en solidaridad con los palestinos.