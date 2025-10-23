Tunden a Paco Ignacio Taibo II en redes por comentario sobre la literatura escrita por mujeres

Paco Ignacio Taibo II Desata polémica por comentario sobre poemarios de mujeres

El escritor y director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, fue blanco de críticas en redes sociales tras sus declaraciones sobre la literatura escrita por mujeres. Durante la presentación en Palacio Nacional de un programa de fomento a la lectura, el funcionario fue cuestionado por la falta de paridad de género en la selección de títulos.

¿Qué dijo Paco Ignacio Taibo II sobre los poemarios de mujeres? | Video

El proyecto, que contempla la distribución gratuita de 2.5 millones de libros en 14 países de América Latina, busca acercar a los jóvenes a la narrativa del llamado boom latinoamericano. Taibo describió la iniciativa como “la operación más grande a nivel universal de fomento a la lectura”, con el objetivo de reintroducir en las nuevas generaciones a autores como Gabriel García Márquez, Juan Carlos Onetti o Sergio Ramírez.

Sin embargo, de los 27 títulos seleccionados para esta colección, únicamente siete corresponden a autoras, entre ellas Nona Fernández, Piedad Bonnett, Alaíde Foppa, Guadalupe Dueñas, Adela Fernández y Blanca Varela. La desproporción de género provocó que una periodista le preguntara sobre los criterios de selección.

Al responder, Taibo explicó, frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, que “si partimos de la cuota, un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de haber sido escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria en mitad de Guanajuato. ¿Por qué hay que castigarlos con ese libro de poesía?”.

Aunque el autor no mencionó nombres, sus palabras fueron interpretadas como un desdén hacia las escritoras y generaron una oleada de críticas en redes. La escritora Alma Delia Murillo respondió desde su cuenta en X con una lista de poetas mexicanas históricas como Rosario Castellanos, Pita Amor, Eunice Odio y Margarita Michelena, señalando que “ninguna escribe horriblemente asqueroso de malo”.

Los argumentos de Taibo II

El director del FCE defendió su posición argumentando que la colección responde a una selección basada en la calidad literaria y no en cuotas. Explicó que la generación del boom estuvo compuesta mayoritariamente por hombres y que la intención era rescatar ese momento histórico de la literatura latinoamericana.

“Mayor literatura de mujeres, sí, hay una presión enorme. Viene de abajo, del hecho de que el 40 o 50% de los clubes y salas de lectura están dirigidos por mujeres. Y quieren leer literatura de mujeres”, afirmó. Añadió que, en su opinión, no existe un sesgo institucional en el FCE, aunque reconoció que “hay una enorme demanda para que lleguen libros escritos por mujeres”.

¿Qué dijo Sheinbaum tras la intervención de Taibo II?

La presidenta Claudia Sheinbaum intervino tras la polémica y anunció que el FCE prepara también una colección dedicada exclusivamente a escritoras latinoamericanas. La medida busca equilibrar la oferta editorial y reconocer la contribución femenina en la literatura del siglo XX.