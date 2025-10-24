Tragedia en Tren Ligero de Guadalajara: hombre muere tras intentar entrar por ventana

Tren Ligero Guadalajara Así se intentó meter el hombre al vagón por la ventana

Momentos de tensión se vivieron en el Tren Ligero de Guadalajara. Un hombre murió tras intentar ingresar por una de las ventanas de un vagón en movimiento de la Línea 1 del sistema Mi Tren.

¿Qué pasó en el tren ligero de Guadalajara?

Usuarios del Tren Ligero de Guadalajara observaron cómo un hombre intentó meterse al vagón en movimiento a través de una de las ventanas. En el video difundido en redes sociales, se observa cómo el sujeto, aparentemente en estado de ebriedad realizaba maniobras para entrar, pero al final su intento se vio frustrado al caer de la unidad.

La tragedia ocurrió en el tramo comprendido entre las estaciones Santa Filomena y Unidad Deportiva, provocando la suspensión temporal del servicio mientras las autoridades realizaban las labores de atención y peritaje.

¿Ya hay servició en la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara?

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano informó que ya operan dos trenes realizando recorridos continuos entre las estaciones Periférico Sur y Urdaneta como parte del servicio provisional.