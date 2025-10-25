Sheinbaum inaugura Universidad Rosario Castellanos en Chalco: “es obligación del gobierno proveer la educación”, dice

Inauguran Universidad Rosario Castellanos en Chalco, Estado de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el municipio de Chalco, en el Estado de México; se trata de una institución que recibirá en sus instalaciones mil alumnos y con clases a distancia a cuatro mil estudiantes.

Durante su discurso, la presidenta detalló que el Gobierno de México trabaja en la construcción de escuelas debido a la demanda histórica de la población joven que enfrenta la falta de cupos en las universidades públicas.

“Todos los jóvenes mexicanos tienen derecho a estudiar la preparatoria y estudiar la universidad y por eso vamos a hacer más preparatorias y más universidades, para que realmente sea un derecho del pueblo de México”.

Y destacó que es obligación del Estado mexicano proveer la educación pública y gratuita. Recordó que durante décadas, la política educativa nacional tenía la visión de la educación como un privilegio y no como un derecho, lo que derivó en insuficientes espacios para quienes buscaban continuar con sus estudios.

Se requieren más de 1 millón de cupos

Mencionó que en México requiere abrir cerca de un millón de cupos más para alcanzar una cobertura universitaria de aproximadamente el 55 por ciento.

Y también comentó que la meta es generar al menos 350 mil nuevos lugares para estudiantes mediante la construcción de planteles de este modelo educativo.

“Vamos a hacer más preparatorias y más universidades para que realmente sea un derecho del pueblo de México”.

El arranque de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Chalco forma parte de un programa integral para el oriente del Estado de México, una zona caracterizada por el crecimiento poblacional y la carencia de servicios sociales.

Al respecto, la mandataria comentó que se trata de una deuda histórica en el oriente del Estado de México que se tiene que saldar; destacó que se requiere infraestructura básica como agua potable, drenaje y pavimentación, además de instituciones educativas.

“En cada uno de los diez municipios (que pertenecen al oriente) vamos a construir una universidad, aquí solicitaron entrar cinco mil estudiantes y el espacio físico es para mil nada más. Le estamos dando la oportunidad a los otros cuatro mil que estudien a distancia”, precisó.

Tenemos derecho a ser quienes queramos ser

Sheinbaum aprovechó para comentar que el nombre de Rosario Castellanos, es una figura central en la lucha por los derechos de las mujeres y símbolo de la educación como herramienta de transformación.

“Además de sus escritos y ensayos, siempre luchó por la igualdad de las mujeres... las mujeres tenemos derecho a todos los derechos, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la propiedad. Tenemos derecho a ser quienes queramos ser”.

La presidenta anunció que su administración continuará con el reconocimiento de las mujeres en la historia de México, ya que siempre se ha destacado la labor de los hombres y aseguró que la igualdad sustantiva se encuentra ya en la Constitución de la República.

“Son tres cosas que celebramos hoy, el derecho a la educación, el bienestar en el oriente del Estado de México y el reconocimiento a las mujeres”.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, expresó su agradecimiento a la presidenta y a su equipo por las acciones emprendidas en la entidad.

“Este es un ejemplo e una Universidad Rosario Castellanos, pero en el Estado de México ya tenemos tres... Estos espacios les vana permitir a los jóvenes forjarse y formarse para ser buenos ciudadanos”, destacó.