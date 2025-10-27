García Harfuch ni confirma ni desmiente captura de sargento feminicida de la GN; le da vuelta a su atentado en septiembre

CDMX — Tras comparecer por alrededor de tres horas ante líderes de los diputados de los seis partidos representados en la Cámara de Diputados, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, respondió a medios sobre la presunta detención del feminicida de la soldada de la Guardia Nacional, Sthepany Carmona, de 19 años, quien fue ejecutada de dos tiros en la frente, y cuyo fue encubierto dentro del 51º. Batallón de Acapulco… “conozco… sé que es un tema que lleva la GN con la fiscalía (sin mencionar si la General de la República o la estatal de Guerrero), pero aseguró no tener problema en pedir la información y hacerla llegar. “Con mucho gusto”.

García Harfuch se presentó a comparecer ante los diputados de MC, PRI, PT, PVEM, PAN y Morena, estos últimos liderados por Ricardo Monreal, que impuso que el alto mando rindiera cuentas de manera privada con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al concluir con su comparecencia, el secretario aceptó preguntas de algunos medios de comunicación, fuera de la ‘tolerancia’ de sólo cinco cuestionamientos que impone Ricardo Monreal a los reporteros, sobre la falsa captura del responsable del feminicidio, que no fue nombrado como tal, de Sthepany Carmona, el funcionario trastabilló, como casi en todas sus respuestas en temas que le ponen como en apuros.

-No se ha detenido al sargento de la Guardia Nacional… por el homicidio de la soldado en Acapulco

-Conozco… no tengo información. La investigación la lleva la Guardia Nacional y la fiscalía (sin precisar cuál, si la FGR o la estatal de Guerrero), pero pregunto y con gusto se la hacemos llegar.

Omar García Harfuch también respondió a la pregunta sobre un nuevo atentado en su contra, presuntamente antes del 15 de septiembre.

“Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas, de manera permanente. No he recibido atentado. En la casa a la que se refieren… No vivo ahí, no me he retirado, ni espiritual ni físicamente. No me he ausentado”, dijo el alto mando.

El secretario omite información, porque estuvo ausente durante casi un mes, luego de la detención de los líderes de la ‘Choquiza’, tras lo cual su entorno se vio comprometido.

Omar García Harfuch resaltó que acompañamientos a víctimas debe ser real, en cualquier delito, por lo que dijo que la denuncia es importante. Así respondió ante la próxima aprobación de la nueva Ley General para Perseguir y Sancionar el Delito de Extorsión..