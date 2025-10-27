Murió Juan Salgado Brito, secretario de gobierno de Morelos

Juan Salgado Brito Muere el secretario de Gobierno del estado de Morelos. (Margarito Pérez Retana)

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó el fallecimiento de su secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, quien tenía 77 años de edad.

A través de sus redes sociales y por medio de un comunicado oficial desde el municipio de Atlatlahuacan, la gobernadora expresó que lamenta profundamente la pérdida de un hombre al que calificó “comprometido con el desarrollo y con las causas sociales que marcaron su trayectoria”.

Señaló que Juan Salgado era una persona de fuertes convicciones y que poesía una visión humanista, un hombre que se guíaba por los valores de justicia, dignidad y bienestar, añadiendo a su discurso que el secretario “siempre creyó en el diálogo y en la construcción colectiva”.

Extendió sus condolencias a familiares, amistades y toda persona que compartió con él la visión de un Morelos más justo y visionario.

Tras el anuncio oficial, Margarita González pidió un minuto de silencio.

¿De qué murió Juan Salgado Brito, secretario de Morelos?

Desde hace unas semanas, Salgado Brito había estado ausente de Palacio de Gobierno, levantando rumores de su supuesta salida del gabinete estatal. Sin embargo, Margarita González desmintió que esto fuera cierto y aseguró que el secretario aún permanecía en su cargo.

La razón de su reciente ausencia se debió a complicaciones de salud, específicamente afectaciones en el pecho que ya estaban siendo tratadas.

No obstante, de acuerdo a fuente extraoficial señalada por El Universal, esta afectación pulmonar provocó un paro cardiorrespiratorio al doctor en derecho.

¿Quién fue Juan Salgado Brito?

Nació en Tlaltizapán, Morelos, el 29 de febrero de 1948. Doctor en Derecho y activista social desde su juventud.

El Dr. Juan Salgado Brito ocupó varios cargos políticos, entre los cuales destacan: alcalde de Cuernavaca de 1985 a 1988, delegado de diversas instituciones federales y diputado local y federal en múltiples ocasiones.

Formó parte de los fundadores del partido político Morena, donde fue coordinador de campaña del expredsidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Desde el 1º de octubre de 2024, ocupó el cargo de secretario de Gobierno en la administración de Margarita González Saravia.

— Margarita González Saravia (@margarita_gs) October 27, 2025

“Su legado permanecerá en la historia y en el corazón del pueblo morelense”, expresó la gobernadora al finalizar el anuncio oficial.

Descanse en paz.