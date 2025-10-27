¿Sigue cerrada la México-Puebla? Esto sabemos del bloqueo de piperos

Piperos bloquean puntos de entrada y salida a automovilistas en carreteras federales Caos vial, tras el cierre de pozos de agua por ser considerados clandestinos e irregulares por las autoridades. Los dueños de agua respondieron bloqueando accesos principales que conectan a la Ciudad con el Estado de México. (Crisanta Espinosa Aguilar)

Los manifestantes exigen la reapertura de los pozos de agua que fueron clausurados recientemente por las autoridades, quienes los calificaron de irregularidades. El cierre de dichos pozos ha ocasionado desbastó en hospitales., negocios y viviendas en la Ciudad de México y en la zona metropolitana. En respuesta a la clausura, los dueños de pipas de agua que forman parte de diversas organizaciones dedicadas a la venta de este líquido vital. Han realizado bloqueos en diveras en carreteras que conectan a la Ciudad con el Estado de México. Hasta el momento continúan las negociaciones, y se ha liberado poco a poco algunos carriles manifestantes, lo que permite una lenta circula circulación.

Hasta las 8:05 am, según información de Telediario, entre las autopistas con dirección a la ciudad de México que fueron bloqueadas por piperos de agua, se encuentra la carretera México Puebla. México Pachuca, Vía Morelos, Santa Marta, la carretera federal México Texcoco y Av. Central, entre otras que se han visto afectadas por las manifestaciones de piperos, dejando a automovilistas varados en el tráfico. ¿Ya abrieron la carretera México Puebla? Hasta las 11:29 de la mañana, según información de Milenio, tras cinco horas del bloqueo en la carretera México Puebla, automovilistas que se encuentran atrapados en esta carretera federal, buscan conducir en contrasentido y regresar a sus lugares de origen, esto después de cinco horas de bloqueo por piperos, pero se encuentran con bloqueos a la altura de Santa Marta que les o piden avanzar.

Durante el transcurso del día, la vialidad en la carretera federal México Puebla se ha ido liberando pocos poco, permitiendo el avance en el sentido con dirección a Chalco y a Puebla, según información de Milenio.

¿Cuáles son los carriles liberados por Piperos hasta el momento?

A las 9:45 am, se libero un carril en la carretera México - Toluca, a la altura de las plazas outlet, lo que permitió la circulación en esa zona que conecta a Toluca con el estado de México:

De igual forma se libero un carril a la altura de San Miguel Totocuitlapilco, en la carretera Toluca tenenango. Donde los pipieros que se manifiestas cerradas intermitente su cierre cada treinta minutos.

¿Que se sabe del cierre en la México Texcoco?

Este 27 de octubre es el cuarto día de bloqueos por pipieros en la carretera México Texcoco que conecta al Estado de México, con Ciudad de México.

Los manifestantes que forman parte de Purificadoras Unidas, y en respuesta al cierre de pozos de agua que fueron catalogados de irregularidades por la autoridad correspondiente a cada municipio, sostiene pancartas con consignas como;

“Exigimos que abran los pozos.”, “somos purificadores de Chimalhuacán”, “queremos trabajar”, “hospitales sin agua”,