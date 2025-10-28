EU cancela 13 rutas y congela vuelos desde el AIFA: duro golpe a aerolíneas mexicanas

AIFA EU da revés al aeropuerto que nació con la 4T

El gobierno de Estados Unidos dio un golpe directo al sector aéreo mexicano al revocar 13 rutas de aerolíneas nacionales hacia su territorio y cancelar de forma provisional todos los vuelos combinados de pasajeros y carga desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Según información de Reuters, la decisión, anunciada por el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), marca un nuevo episodio de tensión en las relaciones bilaterales en materia de aviación civil.

¿Por qué cancelan vuelos de aerolíneas mexicanas que salgan del AIFA a EU?

La orden fue firmada por el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien argumentó que México ha mantenido, durante tres años, una política “ilegal” que bloquea o congela operaciones de aerolíneas estadounidenses sin justificación. Según el funcionario, las medidas mexicanas “han restringido el acceso al mercado y afectado la competencia”, lo que motivó una respuesta inmediata de Washington.

El secretario añadió que la respuesta de Washington busca restablecer el equilibrio y la reciprocidad en el sector aéreo bilateral. “Hasta que México cumpla sus compromisos y deje de jugar con las reglas del mercado, continuaremos exigiendo responsabilidades. Ningún país puede aprovecharse de nuestras aerolíneas ni de nuestros pasajeros sin repercusiones”, sentenció.

¿Qué aerolíneas serán afectadas por cancelación de rutas en AIFA?

La disposición del Departamento de Transporte afecta directamente a Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, las tres principales compañías aéreas mexicanas con presencia en rutas hacia Estados Unidos. Además de revocar los permisos de 13 trayectos actuales o planeados, la autoridad estadounidense congeló el crecimiento de los servicios combinados de pasajeros y carga —conocidos como belly cargo— desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM).

Esta medida también contempla la suspensión de todos los vuelos combinados desde el AIFA, lo que representa un golpe simbólico y operativo al aeropuerto insignia del gobierno mexicano, que buscaba consolidarse como un punto clave de conexión internacional

¿Habrá más restricciones para vuelos mexicanos?

El Departamento de Transporte advirtió que evalúa imponer una prohibición adicional, que buscaría impedir que las aerolíneas mexicanas transporten carga en vuelos de pasajeros entre el aeropuerto Benito Juárez y Estados Unidos. De aprobarse, esta restricción entraría en vigor en aproximadamente tres meses y profundizaría el impacto económico sobre las compañías mexicanas.

La dependencia también advirtió que el incumplimiento de las normas internacionales “podría afectar los planes de viaje de los ciudadanos estadounidenses”, por lo que recomendó a los pasajeros contactar directamente con sus aerolíneas para reubicaciones o cambios de itinerario.