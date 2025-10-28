La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes da a conocer las carreteras que continúan bloqueadas por manifestaciones

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), comparte la lista de tramos carreteros que continúan bloqueados; Michoacán, Guanajuato y Jalisco son los principales estados.
A continuación, se enlistan los puntos con afectaciones:
- Guanajuato 57 Querétaro - San Luis Potosí LÍM. EDOS. QRO./GTO. - LÍM. EDOS. GTO./S.L.P. Km 57+300 al Km 62+200 Cuerpo A
- Guanajuato 57 Querétaro - San Luis Potosí LÍM. EDOS. QRO./GTO. - LÍM. EDOS. GTO./S.L.P. Km 66+700 al Km 61+200 Cuerpo B
- Guanajuato 45 Querétaro - León Libramiento norte de Irapuato km 2+500. Cuerpo A y B. Cerrado ambos carriles.
- Guanajuato 45 Querétaro - León Irapuato a Silao km 127+450. Cuerpo A y B. Cerrado ambos carriles.
- Guanajuato 45 Querétaro - León Silao- León km 159+500. Cuerpo A y B. Cerrado ambos carriles
- Guanajuato 43 Morelia - Salamanca Valle de Santiago-Salamanca: Km: 090+00. Cerrados ambos carriles
- Guanajuato 51 Salvatierra - Yuriria Km: 021+500. Cerrado ambos carriles
- Guanajuato 43 Yuriria - Valle de Santiago Morelia-salamanca. Km: 061+900. Cerrado ambos carriles
- Jalisco 15 Morelia - Guadalajara Ent. Acatlán-Guadalajara km. 118+900 y 121+500. Bloqueadas totalmente, en ambos sentidos de circulación
- Jalisco 15 Guadalajara-Tepic Guadalajara-Ent. Ameca km. 112+000. Bloqueadas totalmente, en ambos sentidos de circulación
- Jalisco 35 Zamora-Guadalajara Santa Rosa-La Barca km 49+100. Bloqueadas totalmente, en ambos sentidos de circulación.
- Jalisco 15 Guadalajara-Tepic Guadalajara-Ent. Ameca km. 17+800. Bloqueadas totalmente, en ambos sentidos de circulación.
- Michoacán 15 Morelia - Guadalajara Zamora - Jiquilpan Km 170+200 Cierre en ambos sentidos
- Michoacán 15 Morelia - Guadalajara Zamora - Jiquilpan km 190+100 Cierre en ambos sentidos
- San Luis Potosí 57 Querétaro-San Luis Potosí Lim. Edos Gto/SLP-SLP Km 58+000, cierre en ambos sentidos.
- Tlaxcala 136 Los Reyes Méx- Zacatepec, Pue. Calpulalpan-Sanctorum Km 71+200 Cuerpo Único, cierre en ambos sentidos.
En Guanajuato, se restablece la circulación en la carretera federal 45 León-Silao a la altura de Puerto Interior, al igual que en el entronque León-Salamanca en ambos sentidos a la altura de Romita. Ambas vialidades operan con normalidad.
Recomendamos a la población mantenerse atenta a las redes sociales de la SICT y de CAPUFE.