Bienestar Para el Emprendimiento 2025, apoyo de 12 mil pesos a emprendedores; proceso de registro y requisitos

Bienestar para el Emprendimiento 2025 Fechas, requisitos y proceso de registro para recibir el fomento de 12 mil pesos que ofrece la alcaldía Magdalena Contreras. (Crisanta Espinosa Aguilar)

¡Ya está abierta la convocatoria, para recibir un apoyo de 12 mil pesos, para impulsar tu emprendimiento! El apoyo prioriza a mujeres propietarias de microempresas y busca fomentar la igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial. Y en general está pensado para aquellos que desarrollan proyectos productivos en etapa temprana.

Si eres emprendedor o emprendedora, te compartimos todos los detalles para que inicies tu registro, así como los requisitos que necesitas para inscribirte al programa impulsado por la Alcaldía de Magdalena Contreras.

Estos son los requisitos para registrarse al programa Bienestar Para el Emprendimiento 2025

Este programa tiene la intención de fortalecer la economía local, en micronegocios, y emprendedores que busquen iniciar o fortalecer sus proyectos productivos, recibiendo un apoyo único de 12 mil pesos. Los requisitos que necesitas para ser beneficiaria son los siguientes:

Ser mayor de edad.

Residir en la alcaldía La Magdalena Contreras.

Tener un negocio activo o un proyecto de emprendimiento en la demarcación.

CURP vigente.

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, etc.)

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Documento que acredite propiedad o registro del negocio en SIAPEM o la Red de Negocios local.

Evidencia fotográfica del negocio.

Breve descripción del uso del apoyo solicitado.

Carta bajo protesta de decir verdad (entregada por la Dirección de Fomento Económico).

No recibir otro apoyo económico similar ni ser servidora pública.

Llenar el formulario de solicitud, disponible tanto en línea como presencialmente en los módulos designados por la alcaldía.

Documento del sistema electrónico de Avisos y permisos de establecimientos mercantiles (SIAPEM)

Fechas para registrarte al programa Bienestar Para el Emprendimiento 2025

Te compartimos el calendario d de las fechas, para que te inscribas en el programa Bienestar Para el Emprendimiento 2025. La recepción de documentos será en el vestíbulo del Foro Cultural, ubicado en Camino Real de Contreras, No. 27 Col. La Concepción en la Ciudad de México. El horario de recepción de documentos será de 10:30 am a 4:00 pm, y se llevará este 30 y 31 de octubre, según la primera inicial del primer apellido de los solicitantes.





30 de octubre personas cuyo primer apellido inicie con la letra:

(A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,LL)

31 de octubre, personas cuyo primer apellido inicie con la letra:

(M,NÑ,O,P,Q,R,S,T,U,V,X,Y,Z)

Proceso de registro para inscribirte al programa Bienestar Para el Emprendimiento 2025

El Programa estará disponible solo en el mes de octubre, y se espera entregar alrededor de 500 apoyos, por lo que te recomendamos, inicies ya el proceso de registro para inscribirte al programa Bienestar Para el Emprendimiento 2025.

Aquí te damos el paso a paso para realizar tu solicitud y recibir el apoyo único de 12 mil pesos para impulsar tu emprendimiento:

Hay dos modalidades para realizar el registro:

En línea: será a través del sitio oficial de la alcaldía La Magdalena Contreras.

Presencial, en los módulos de atención ciudadana habilitados en la demarcación.

Impulsa tu negocio, aprovechando este programa que busca impulsa igualdad de oportunidades de género en el sector de emprendimiento, así como fortalecer la economía interna de la alcaldía Magdalena Contreras.