En diciembre te podrás incribir al programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa adjunto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que tiene el objetivo de impulsar en el campo laboral a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no trabajan ni estudian tendrá el inicio de una nueva convocatoria en diciembre.

Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a juventudes de todos los niveles educativos que tengan ganas de adquirir experiencia y habilidades en un centro de trabajo acorde a sus intereses.

Los interesados en inscribirse al programa podrán percibir mensualmente una apoyo económico de $8,480 que se entrega a través del Banco del Bienestar, y seguro médico hasta por 12 meses otorgado por el IMSS.

Los jóvenes pueden elegir entre vacantes de centros de trabajo organizados en 9 áreas del interés: cultura y deporte; administrativa; ventas; servicios; agropecuarios; oficios; industrial; ciencia y tecnología; y salud.

¿Cómo se realiza el registro para Jóvenes Construyendo el Futuro?

El registro al programa se realiza en línea, por lo que los interesados deberán contar con algunos documentos en versión digital como los siguientes:

Identificación oficial

CURP

Comprobante de domicilio vigente

Además, es necesario completar algunos requisitos extras: