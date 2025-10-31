Regresan los bloqueos carreteros de productores de maíz: estos son los puntos afectados este 31 de octubre

Bloqueos en carreteras y Autopistas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones t Transportes (SICT), informó que continúan los bloqueos en la Red Carretera Federal y en las autopistas de cuota debido a manifestaciones de agricultores que exigen apoyo para el sorgo y el maíz.

¿Qué carreteras y autopistas más afectadas?

Entre los tramos más afectados se encuentran:

Culiacán - Los Mochis (PC-11, Sinaloa), con bloqueo total en ambos sentidos.

(PC-11, Sinaloa), con bloqueo total en ambos sentidos. Querétaro - Irapuato (PC-183 Villagrán), cierre total con aperturas intermitentes.

(PC-183 Villagrán), cierre total con aperturas intermitentes. México – Querétaro (PC-5 Palmillas) y Tepotzotlán – Polotitlán (PC-4), con cierres parciales.

(PC-5 Palmillas) y (PC-4), con cierres parciales. Arco Norte (km 79+200 Tula y km 194+500 Sanctorum), donde grupos de agricultores con tractores bloquean ambos sentidos.

(km 79+200 Tula y km 194+500 Sanctorum), donde grupos de agricultores con tractores bloquean ambos sentidos. El tramo Mazatlán - Culiacán (Costa Rica 178+800) también registra cierres.

(Costa Rica 178+800) también registra cierres. Autopistas de Michoacán, Maravatío – Zapotlanejo, hay paso libre sin cobro de peaje, aunque el tránsito es lento.

En Guanajuato, específicamente en Juventino Rosas, se mantiene abierta parcialmente la autopista 45D Salamanca - Celaya, con circulación en un solo carril.

Agricultores de Guanajuato mantienen bloqueos por falta de apoyos

Los bloqueos que se están registrando en Guanajuato, en la zona Salamanca - Celaya, son ocasionados por agricultores en espera de una negociación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y autoridades estatales para recibir apoyo para el sorgo.

Representantes de agricultores de maíz y sorgo, aseguran que la lucha “no ha parado” y que buscan garantizar un precio justo por sus cosechas.

“Nuestros compañeros están solicitando apoyo para el sorgo. Hasta que haya un acuerdo que garantice la rentabilidad, el bloqueo seguirá”, explicó Vázquez.

¿Cuáles son las recomendaciones que da el SICT para los automovilistas?

Antes de salir, consulta las redes sociales de SICT y CAPUFE para conocer los cierres actualizados.