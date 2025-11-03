Adolescente asesina a guardia de seguridad en un Bodega Aurrerá de la Cuauhtémoc

El adolescente fue detenido por elementos de la (SSC) En video difundido en la cuenta de Carlos Jiménez en X, se muestra el momento de la detención del joven, quien ha sido puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Autoridades capitalinas detienen a un joven de 16 años de edad, por el homicidio de un guardia de seguridad privada en una sucursal de Bodega Aurrerá Expréss en la alcaldía Cuauhtémoc.

El hecho se suscitó esté lunes 3 de noviembre en una tienda departamental ubicada en la calle Allende y el Callejón Mariana Rodríguez del Toro en la Ciudad de México.

En un video publicado en la plataforma X, por el periodista Carlos Jiménez, se identifica al sospechoso presuntamente con el nombre de Jairo Vega de 16 años de edad, quien es detenido por agentes de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

“CHINGA TÚ MADRE, C4!”

Es el tipo detenido acusado d disparar y matar a un guardia en un @BodegaAurrera d @AlcCuauhtemocMx

Se llama Jairo Vega

Dice q tiene 16 años.

Agentes d @SSC_CDMX lo atraparon tras el crimen.

Así se puso cuando lo llevaban a la patrulla.



El caso #C4ENALERTA pic.twitter.com/uP84fUu432 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 3, 2025





El homicidio ocurrió tras la confrontación entre el guardia de seguridad con el adolescente

Según el informe de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), el adolescente intentaba sustraer mercancía ocultándola debajo de su ropa y tras ser descubierto y encarado por el guardia de seguridad que se encontraba en turno, el imputado simulo salir de la sucursal, para después regresar y disparar en repetidas ocasiones contra el elemento de seguridad privada del Aurrera Express.

Servicios de emergencia medica que acudieron al sitio, notificaron la muerte del guardia de seguridad, provocada por heridas de bala en la nuca.

Policías capitalinos detienen al joven que asesino a guardia de seguridad de Aurrera Express en la alcaldía Cuauhtémoc

Los policías que acudieron al llamado, identificaron al adolescente mediante las cámaras de seguridad del establecimiento, y en un operativo coordinado con monitoristas del centro de comando y control C4, identificaron la ruta del sospechoso sobre la calle república de Chile, hasta lograr su detención en una vecindad, donde el joven intentaba esconderse.