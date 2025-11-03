Calendario noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente por el Día de la Revolución?

Calenadrio noviembre 2025: ¿Cuándo es el puente por el Día de la Revolución?

Si sientes que este puente no fue suficiente y estás buscando cuándo será tu próximo descanso. Pues el próximo feriado oficial en México está cerca y es una oportunidad perfecta para salir de la rutina y planear algo con tu familia o simplemente estar en las comodidades de tu hogar.

¿Cuándo es el próximo día feriado oficial en México?

Este lunes 17 de noviembre de 2025 será el siguiente feriado oficial; si bien la Ley Federal del Trabajo este día se toma como descanso obligatorio el 20 de noviembre por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

Por consiguiente, el puente laboral será tomado desde el 15 hasta el 17 de noviembre, dando un fin de semana largo y de tranquilidad fuera de los estreses laborales y de la escuela.

¿Quién descansa este 17 de noviembre?

Este descanso aplica para empleados del sector público y privado, incluyendo escuelas, oficinas gubernamentales y bancos. En el caso de los estudiantes, la SEP contempla este día como descanso de acuerdo al calendario escolar 2025-2026, por lo que las clases se reanudarán hasta el martes 18 de noviembre.

Cabe destacar que, si por alguna necesidad los trabajadores laboran en día festivo, la ley, de acuerdo al artículo 71, establece que deben recibir triple pago por la jornada trabajada, lo que lo convierte también en una fecha importante para aquellos que prefieren no tomar su descanso pero sí ganarse un extra a sus bolsillos.

Siempre es importante un descanso y un respiro de las obligaciones diarias si quieres pasar tiempo de calidad con tu familia y organizar planes para este fin de semana largo que se avecina a la vuelta de la esquina, pero si también quieres aumentar tu economía, no está mal aguantar unos días y laborarlo, siempre y cuando el pago sea justo, para que tomes consideraciones en tus planes.

¿Más descansos oficiales en lo que resta del año?

Es correcto, aún quedan más descansos en este cierre de año; espera hasta el último día feriado del año, pues para cerrar las fechas navideñas descansando al máximo y estar con la familia, el miércoles 25 de diciembre tampoco se labora, por Navidad. Posteriormente, el miércoles 1 de enero de 2026, marcá el primer descanso de un nuevo año.

Así que toma estos días en consideración y arma maletas para darte un merecido descanso.