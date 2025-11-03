Tras asesinato de Carlos Manzo: ¿quién quedó gobernando Uruapan en plena crisis? Por el momento la gobernadora provicional será Hilda Maldonado. (JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO.COM y @Carlos Manzo)

Después del lamentable fallecimiento de Carlos Manzo, alcalde del municipio de Uruapan, Michoacán, se deberá asignar a un nuevo gobernador provisional mientras se continúa con las investigaciones.

Tras el asesinato de Carlos Manzo, el pasado sábado 1 de noviembre en el Festival de Velas y en medio de las investigaciones para dar con los responsables, se deberá asignar a un sustituto para el cargo de alcalde de Uruapan.

¿Quién será el nuevo alcalde de Uruapan?

De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, se establece que, en caso de ausencia definitiva del presidente municipal, la síndica municipal será la encargada de asumir de manera provisional el cargo.

Actualmente, la síndica municipal es Hilda Flor del Campo Maldonado Medina, perteneciente al mismo partido político independiente que Carlos Manzo, “Movimiento del Sombrero”.

El cargo será provisional mientras el Congreso del Estado decide quién ocupará el cargo de manera definitiva hasta que concluya el periodo constitucional correspondiente, es decir, hasta el año 2027.

El Congreso deberá escoger a un nuevo dirigente en un periodo no mayor a 30 días hábiles. Adicionalmente, como requisito, quien ocupe el cargo como nuevo presidente municipal deberá ser perteneciente al mismo partido político que el anterior gobernador.

Por lo que dentro de un mes se podrá conocer quién ocupará el puesto de presidente municipal de Uruapan, mientras que por el momento la gobernadora será Hilda Maldonado.

¿Quién es Hilda Flor del Campo Maldonado Medina?

Hilda Flor del Campo Maldonado Medina es una doctora que fue electa como parte de la plantilla ganadora en 2024 como síndica muncicipal por el partido independiente “Movimiento del Sombrero”, el mismo partido al que pertenecía Carlos Manzó.

De acuerdo con la semblanza publicada en las redes sociales de Carlos Manzó, es una médica especializada en Citología, que trabajó en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) antes de unirse al partido independiente.

Se unió en 2021 a “Movimiento del Sombrero”, para coordinar el Programa Gratuito de Farmacias y Consultorios, promovido por el partido.

Tras el sensible fallecimiento del gobernador de Uruapan, Hilda Maldonado suplirá su cargo para cumplir con las responsabilidades que este conlleva por los próximos 30 días, hasta que el Congreso decida quién ocupará el cargo.